I meccanismi amorosi? Ve li spiega Claudio Morici

A TeatrInScatola 2021 lo scrittore e performer finalista di Italia’s Got Talent

In occasione della festa della donna, lunedì 8 marzo, alle ore 21.30, TeatrInScatola, rassegna curata da Straligut Teatro, offre un evento speciale, una diretta streaming di Claudio Morici finalista di Italia’s Got Talent, dal titolo "Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia".Il poliedrico autore e perfomer romano, capace di divertire con i suoi monologhi surreali e ironici tanto il pubblico del teatro di ricerca quanto la platea di Italia’s Got Talent, reso celebre dagli sketch “pandemici” pubblicati sul sito di Repubblica, presenterà un monologo dedicato ai rapporti di coppia, composto ad hoc per la festa della donna.Ogni minuto in Italia si innamorano circa 457 persone. 5.704 in un anno. Probabilmente più di 78 miliardi dai primi insediamenti nel neolitico. Che fare? Parte da questo assunto Claudio Morici che, in occasione della festa della donna, propone una nuova versione del suo spettacolo in streaming. Monologhi, conversazioni in chat, corteggiamenti durante il lockdown, saggi brevi, 50 minuti per svelare i meccanismi amorosi una volta per tutte. Con una particolare attenzione al punto di vista femminile.Claudio Morici, scrittore e performer, ha pubblicato 5 romanzi tra cui "La terra vista dalla Luna" (Bompiani, 2009), "L’uomo d’argento" (E/O, 2012) e "Confessioni di uno spammer" (E/O, 2015). I suoi spettacoli girano per teatri off e spazi culturali in tutta Italia, a Roma sono stati in stagione al Teatro Vascello, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Carrozzerie Not, Angelo Mai. Il suo “46 tentativi di lettera a mio figlio” è stato selezionato al Festival di Todi OFF ed è finalista IN-BOX 2019. Scrive reportage per Il Venerdì, Internazionale, Minima&Moralia.TeatrInScatola 2021, progetto di Straligut Teatro realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Monteroni d'Arbia, Mibac, in collaborazione con In-Box, rete di sostegno del teatro emergente italiano e Sonar, offre un cartellone composto non da spettacoli teatrali in video ma da eventi dal vivo, messi in scena dagli artisti presso il Supercinema di Monteroni d’Arbia e trasmessi in streaming per renderli visibili, in tempo reale, al pubblico online. Gli spettatori potranno acquistare il biglietto per ciascuno spettacolo sulla piattaforma Sonar ( www.ilsonar.it ), anch'essa ideata da Straligut.Per info e biglietti: www.straligut.it info@straligut.it | 3711618585