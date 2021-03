''I temperamenti dell’amore'', il Balletto di Siena in diretta streaming dal Teatro dei Rinnovati

In prima nazionale il balletto in quattro quadri su musiche di Beethoven

Il Balletto di Siena trasmetterà in diretta streaming, direttamente dal Teatro dei Rinnovati, la prima nazionale della sua nuova produzione: "I temperamenti dell'amore - Balletto in quattro quadri su musiche di Beethoven." Il debutto, in coproduzione con il Comune di Siena, sarà lunedì 9 aprile alle ore 21:15.Il Balletto di Siena e il suo direttore artistico, Marco Batti, confermano il loro impegno nel mantenere viva la danza e nell’arricchire, sempre di più, l'offerta artistica e culturale italiana. Dopo mesi di silenzio tra le poltrone del Teatro, grazie ai protocolli di sicurezza redatti dal Comune, sarà finalmente possibile calcare nuovamente lo splendido palcoscenico dei Rinnovati.Lo spettacolo nasce dal connubio delle idee di Marco Batti, coreografo, e del direttore artistico dei Teatri di Siena, Alessandro Benvenuti, per commemorare il duecentocinquantesimo anniversario dalla nascita di Ludwig van Beethoven. Lo spettacolo, che era in programma all'interno del festival Excelsior, come prima nazionale, ad aprile 2020, non ha debuttato per l'improvvisa chiusura dei teatri. La tenacia e l'intesa tra il direttore della compagnia e il Comune stesso ha fatto sì che quest’opera inedita non andasse perduta trovando spazio in una formula che abbraccia l'analogico e il tecnologico. Un tentativo di descrivere l'amore in ogni sua accezione, in ogni sua essenza, in ogni sua sfumatura modulando lo spazio ed i corpi dei ballerini sulle note delle più rinomate opere del compositore viennese.Quattro colori portavoci di quattro quadri, quattro disposizioni d'animo e quattro declinazioni dell'amore: rosso per l'Amore Ideale, grigio per l'Amore Libero, blu per l’Amore Ostacolato e verde l’Amore Irrealizzato. Questo viaggio nei sentimenti oltre a dar prova di grande tecnicismo da parte dei ballerini, è anche un messaggio di speranza e rinascita per la danza in un periodo in cui è stata troppo spesso dimenticata.Il Balletto di Siena è una dinamica realtà artistica, i cui spettacoli affiancano accuratezza tecnica e uno stile di movimento carico di eleganza e passione. Ad oggi la compagnia conta elementi provenienti da tutto il mondo, e ha al suo attivo ben venti produzioni. Grazie alle forti basi tecniche e interpretative dei suoi danzatori, il Balletto di Siena porta in scena ed alterna, senza soluzione di continuità, produzioni classiche e nuovi spettacoli dal linguaggio prettamente contemporaneo.I biglietti saranno acquistabili sul sito del Balletto di Siena www.ballettodisiena.it al prezzo di 10 euro.