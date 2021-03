''Il gatto con gli stivali'', la riscrittura visionaria della celebre fiaba conclude TeatrInScatola

Si conclude sabato 20 marzo l'edizione 2021 di TeatrInScatola, rassegna curata da Straligut Teatro che quest'anno si è svolta in streaming, a causa della situazione pandemica. Un cartellone composto non da spettacoli teatrali in video ma da eventi dal vivo, messi in scena dagli artisti presso il Supercinema di Monteroni d’Arbia e trasmessi in streaming su Sonar ( www.ilsonar.it ) per renderli visibili, in tempo reale, al pubblico online.E’ dedicato ai bambini, ma godibile anche dagli adulti (repliche alle 17.30 e alle 21.30) "Il gatto con gli stivali" di Campsirago Residenza, immaginato e creato da Marco Ferro e realizzato, oltre che dallo stesso autore, da Stefano Pirovano, Valeria Sacco, Giulietta De Bernardi, Soledad Nicolazzi, Anna Fascendini. “Il gatto con gli stivali” è un racconto multimediale che prende vita grazie alla presenza di un attore che ne narra la storia in diretta, servendosi di parole, immagini e filmati. La narrazione è continuamente integrata da scene filmate che sono state realizzate attraverso tecniche differenti: il paper theatre, il teatro d’ombre, la stop motion, il disegno animato, il pop-up theatre.Dalle note di regia: “Le necessità di questo momento complesso e sconvolgente hanno fatto nascere in noi l’interesse e la curiosità nei confronti di alcuni esperimenti nati appositamente per essere trasmessi da quei media (radiofonici, digitali e multimediali) che cercavano sin dalle premesse una relazione differente con il proprio destinatario. Questo periodo di distanziamento ha fatto sorgere il desiderio di sperimentare e mutuare -per la prima volta- alcune delle tecniche in chiave “digitale” e Il gatto con gli stivali è necessariamente diventato un fertile terreno di prova di questo nuovo processo di sperimentazione”.L'intreccio è noto: un giovane ragazzo, rimasto orfano, riceve in eredità un gatto. Questi, grazie alle sue straordinarie doti, lo aiuta ad arricchirsi e a trovare una collocazione nel mondo, attraverso un susseguirsi di eventi, che culmina con il matrimonio del giovane con la figlia del Re. Lo spettacolo parte dalla celebre versione di Perrault per poi ripercorrerne le tracce a ritroso, attraverso la versione dei fratelli Grimm e di Straparola, fino ad approdare al “Cagliuso” di Basile, dove i toni scuri, il contesto di estrema miseria in cui è ambientato e la lingua amara di cui si serve, rendono il racconto comico e tragico al tempo stesso e forse più contemporaneo, perché a distanza di sicurezza dal messaggio moralistico ed edificante che ci viene sovente proposto.Per info e biglietti: www.straligut.it info@straligut.it | 3711618585TeatrInScatola è un progetto di Straligut Teatro realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Monteroni d'Arbia, Mibac, in collaborazione con In-Box, rete di sostegno del teatro emergente italiano e Sonar; sponsor Zurich Securitas Snc di Trisciani e Bonucci. Straligut fa parte di RAT, coordinamento delle residenze artistiche toscane.