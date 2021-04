Il pianista Gianluca Luisi protagonista del nuovo appuntamento del Franci Festival

Giovedì 22 aprile alle 18 la performance renderà omaggio al 73esimo anniversario della fondazione dello Stato d’Israele

La musica del Franci Festival continua a suonare. La rassegna di musica da camera del conservatorio senese torna giovedì 22 aprile, alle ore 18, con il concerto di Gianluca Luisi, pianista di fama internazionale e docente del "Rinaldo Franci", che porterà in scena un repertorio dedicato alla musica romantica sulle note di Franz Schubert e Fryderyk Chopin. La performance del maestro Luisi sarà l’occasione per festeggiare anche il 73esimo anniversario della fondazione dello Stato d’Israele, ricorrenza che l’istituto musicale senese celebra ogni anno in omaggio alla collaborazione con l’Associazione Italia Israele di Siena onlus per formare giovani talenti del conservatorio senese attraverso borse di studio. L’appuntamento potrà essere seguito in diretta streaming sul Canale YouTube del Conservatorio e sulle pagine Facebook dell’Associazione Italia Israele Siena e dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci.“Sarà una grande gioia - afferma Gianluca Luisi, musicista e docente dell’istituto senese - salire sul palco del Franci Festival 2021 e, anche se a distanza, sono entusiasta di tornare a suonare per il pubblico e, soprattutto, per i miei studenti. Il programma che eseguirò sarà un viaggio nella musica romantica con un repertorio dedicato alle note di Schubert e Chopin, melodie orecchiabili e coinvolgenti in grado di creare la giusta atmosfera e un buon livello comunicativo anche tramite l’ascolto del concerto in streaming”.Gianluca Luisi è considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani contemporanei. Diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio ‘G. Rossini’ di Pesaro, si è perfezionato all’Accademia di Imola ‘Incontri col Maestro’ e con il pianista italofrancese Aldo Ciccolini. Nel corso della sua carriera, ha vinto numerosi concorsi, fra cui il primo premio al 4° Concorso Internazionale J.S.Bach di Saarbrucken-Wurtzburg, in Germania, occasione nella quale è stato acclamato dalla critica tedesca come un nuovo interprete di Bach. Luisi si esibito anche nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo: da ‘La Maison Symphonique di Montreal’, in Canada, alla ‘New Shanghai Symphony Hall’, in Cina, fino alla ‘Szymanowski Concert Hall’, in Polonia. Da anni docente in accademie italiane ed estere, il Maestro Luisi ha debuttato recentemente sul mercato discografico con un doppio Cd Decca, con l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di J.S.Bach (BWV 1060-1065), un disco live con i preludi di Chopin op.28 per Onclassical (2020) e un CD dedicato ai compositori cinesi per Naxos (2020).Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com e seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.