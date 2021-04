PoliteamaONline ospita la compagnia Motus con ''Capolavori in ballo''

In attesa dell’inizio della stagione teatrale in presenza, continuano gli appuntamenti online della stagione flessibile 2021 del Teatro Politeama di Poggibonsi

Sabato 24 aprile alle 21,00 sulle pagine social del teatro e su altre pagine partner. Protagoniste, insieme alla danza, le grandi opere della Pinacoteca Nazionale di SienaDopo il successo di pubblico degli appuntamenti precedenti, prosegue sabato 24 aprile alle 21.00 la rassegna #PoliteamaONline del Teatro Politeama di Poggibonsi. In attesa di ripartire con la stagione in presenza, il palco virtuale del teatro valdelsano ospita la compagnia di danza Motus con “Capolavori in Ballo”, un lavoro che lega la danza alle grandi opere della Pinacoteca Nazionale di Siena. Il format sarà quello classico: dopo una breve presentazione della compagnia, verrà lanciato il video “Capolavori in ballo”. L’evento rimarrà online su Fb in esclusiva solo per 72 ore.La compagnia di danza contemporanea Motus, sostenuta dalla Regione Toscana, con residenze artistiche in Italia e all’estero (Bosnia Erzegovina, Singapore), quest’anno compie trent’anni di attività e sul palco virtuale del Politeama presenta Capolavori in ballo un inno alla bellezza e alla cultura, un lavoro multimediale, una performance nella quale la danza si unisce all’arte del passato per compiere un viaggio virtuale alla scoperta di particolari e dettagli dei numerosi capolavori che compongono le collezioni della Pinacoteca Nazionale di Siena. Si tratta di un lavoro complesso nel quale le coreografie di Martina Agricoli e Simona Cieri, interpretate da Ilaria Fratantuono e Mattia Solano, lasciano segni decisi sul video girato (nel rispetto delle norme anti Covid-19) nei palazzi Brigidi e Buonsignori, da Raffaele Domenichini e Gino Massari con direzione della fotografia di Riccardo Domenichini (MoviementHD) e regia di Rosanna e Simona Cieri. Utilizzando simboli e metafore, i movimenti dei danzatori si snodano lungo le sale della Pinacoteca, sulle musiche di Vivaldi, Beethoven, Chopin e Bach, creando associazioni tra opere e gesti, per attraversare uno dei capitoli più importanti della storia dell’arte italiana.Capolavori in ballo è prodotto da Motus grazie alla collaborazione con la Pinacoteca Nazionale di Siena, Direzione regionale musei della Toscana, con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Regione Toscana nell’ambito del progetto “Così remoti, così vicini - Nuove idee per un teatro a distanza”.Il nuovo evento della rassegna #PoliteamaONline” sarà trasmesso sulle pagine facebook del Teatro Politeama, della Pinacoteca di Siena, di MOTUS e di TvedoTv, media partner della stagione teatrale.Tutte le informazioni sulla stagione teatrale flessibile 2021 del Teatro Politeama di Poggibonsi, che ha come principali sponsor Unicoop Firenze e Chiantibanca, sul sito www.politeama.info e sui social Twitter, Facebook e Instagram.