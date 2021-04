Leonardo Ricci sul palco del Franci Festival con il concerto ''Il Novecento per violino solo''

Giovedì 29 aprile alle 18 la performance di Leonardo Ricci con musiche di Bartók, Khachaturian e Prokofiev

Nuovo appuntamento in musica con il Franci Festival 2021, che torna giovedì 29 aprile, alle ore 18, con il concerto di Leonardo Ricci intitolato ‘Il Novecento per violino solo’. Per l’occasione, il musicista e allievo dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci si esibirà con un repertorio dedicato alla musica novecentesca interpretando i brani dei compositori Béla Bartók, Aram Khachaturian e Sergej Prokofiev. L’evento potrà essere seguito in presenza, fino a un massimo di 20 persone tramite prenotazione on line sul sito web del Conservatorio, oppure in diretta streaming sul Canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci.Leonardo Ricci. Classe 1997, Leonardo Ricci ha iniziato gli studi di violino presso l’Accademia Chigiana di Siena sotto la guida di Mauro Ceccanti. Attualmente è allievo dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci, dove frequenta il biennio nella classe della professoressa Lucia Goretti e, allo stesso tempo, sta perfezionando le sue abilità nella musica da camera sotto la guida del Maestro Pier Narciso Masi. Numerose e qualificate anche le masterclass che ha seguito con i Maestri Andrea Tacchi, Mark Messenger, Mauro Ceccanti, Marco Fornaciari, Anton Martynov, Ivry Gitlis, Boris Belkin, Ekhart Lorenzen, Salvatore Accardo, Maurizio Sciarretta e Zakhar Bron. Nella sua giovane carriera, Leonardo Ricci conta già sedici primi premi e premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali. Il giovane musicista, inoltre, si è già esibito spesso in Italia e all'estero in prestigiose sale, quali il ‘Salone dei Concerti’ dell'Accademia Chigiana di Siena, la ‘Villa della Regina’ di Torino, il ‘Teatro dei Rinnovati’ di Siena, l'’Auditorium della Musikschule di Binningen’, a Basilea, e la Triennale di Milano, cimentandosi in repertori che spaziano dal violino solo alla musica da camera fino a concerti come solista con orchestra.Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com e seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.