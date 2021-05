Franci Festival: venerdì il recital pianistico di Lorenzo Rossi e Mattia Amato

Appuntamento venerdì 7 maggio con gli studenti della classe di pianoforte del maestro Marco Guerrini

Nuovo appuntamento a Siena sulle note del Franci Festival 2021. La rassegna di musica da camera del Conservatorio senese torna venerdì 7 maggio, alle ore 18, con il recital pianistico di Lorenzo Rossi e Mattia Amato. I protagonisti dell’evento, studenti di pianoforte della classe del maestro Marco Guerrini, si esibiranno con musiche di Schubert, Mendelssohn, Medtner e Franck. Lo spettacolo potrà essere seguito in presenza, fino a un massimo di 20 persone, tramite prenotazione online sul sito web del Conservatorio oppure in diretta streaming sul Canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci.Lorenzo Rossi, classe 1998, ha iniziato a studiare pianoforte nella Scuola Musicale di Prato e si è iscritto, in seguito, all’Istituto Musicale Rinaldo Franci, dove oggi frequenta il corso accademico di primo livello nella classe di pianoforte del Maestro Marco Guerrini. Dopo aver trascorso alcuni mesi a Bruxelles studiando presso il ‘Conservatoire Royale’ sotto la guida della pianista Dominique Cornil, Rossi ha perfezionato i propri studi seguendo masterclass di pianoforte con i Maestri C. Castagnoli e R. Plano, di accompagnamento pianistico di musica vocale spagnola con i Maestri V. Manso e P. Pérez e di musica da camera con il Maestro G. Pichler presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Nel 2019 e nel 2020 ha partecipato al ‘Chigiana Summer Academy’ come allievo effettivo del corso di pianoforte tenuto dal Maestro Lilya Zilberstein.Mattia Amato, classe 2000, ha iniziato ad appassionarsi al pianoforte all’età di sette anni studiando presso la scuola di musica ‘Le 7 note’ di Arezzo sotto la guida della Maestra Fabiana Barbini. Laureato al triennio dell’Istituto Rinaldo Franci con il Maestro Marco Guerrini, Mattia Amato frequenta oggi il primo anno del biennio di Conservatorio. Ha partecipato a numerose masterclass tenute da Maestri di fama internazionale, come P. De Maria, H. Moreno, I. Faliks e G. Luisi, e vanta già anche numerosi riconoscimenti. Nel 2014 ha vinto il primo premio del concorso ‘Calcit’ di Arezzo; nel 2015, ha conquistato il terzo Premio al XXIII Concorso Riviera della Versilia ‘Daniele Ridolfi’ e, nel 2016, il terzo premio al VII concorso internazionale Premio Crescendo di Firenze. Nel 2019, inoltre, ha vinto il primo premio al concorso musicale "Rotary Montaperti”.Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com e seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.