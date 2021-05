Francigena Film Festival, a Buonconvento la seconda edizione del festival internazionale di cortometraggi

Francigena Film Festival è il festival internazionale di cortometraggi ispirati dal "viaggio" e dal "cammino", in ogni sua più diversa declinazione. Nell'anno delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, la seconda edizione del festival, vincitore nel 2020 del bando Vivaio della Regione Toscana, si terrà nel borgo di Buonconvento nei primi giorni di ottobre 2021.La prima edizione della manifestazione, che si è tenuta in streaming a causa della pandemia, ha ottenuto un grande successo, con la proiezione on line di decine di cortometraggi in concorso provenienti dai quattro continenti, ed è stata vista e condivisa da migliaia di utenti nel mondo.Questa seconda edizione, la prima in presenza, è ancora curata da Avatar associazione culturale, con il patrocinio dell'Associazione Europea delle Vie Francigene e il sostegno e patrocinio del Comune di Buonconvento. La direzione artistica è affidata a Giovanni Guidelli, attore e regista. Alla giuria, formata da professionisti del mondo del cinema, si affiancherà una giuria di giovani.Le iscrizioni dei cortometraggi sono ancora aperte, tramite il portale https://filmfreeway.com/FRANCIGENAFILMFESTIVAL Per Info: info@francigenafilmfestival.it Tel. 349 89 83 210Tutte le grandi culture hanno nella propria radice il racconto di un grande “viaggio”. Basti guardare all’Esodo del popolo ebraico, il viaggio degli Argonauti, ma anche l’Iliade, il viaggio di Ulisse, e la Divina Commedia di Dante col suo viaggio attraverso gli inferi per giungere al Paradiso.L’uomo viaggia e cammina da sempre, per terra e per mare: è “L’uomo VIATOR”, l’essere viandante. Un uomo in cammino verso un compimento: si guardi Enea, San Paolo.Il viaggio è una dimensione archetipica, di tipo iniziatico, di passaggio: da una situazione di imperfezione a un livello di perfezione. Il viaggio dell’eroe! Le prove da superare. Il viaggio nel racconto, tramandato... il viaggio nelle fiabe “Cammina, cammina...”Perché il valore del viaggio è in sostanza il cambiamento, dunque il viaggio come metafora della vita.La Via Francigena è fil rouge del viaggio, inteso come cammino, appunto: una via di comunicazione, di scambi culturali, di contaminazioni di tradizioni, di usi e costumi, di condivisione, di commercio, ma anche e soprattutto di crescita morale e spirituale.