''Le strade dei Burattini'' aprono la stagione estiva dei Teatri di Siena

Appuntamento venerdì 4 giugno alle 18.30 nel Cortile del Podestà con "Pulcinella dalla brace alla padella"

Nell’attesa di presentare il cartellone completo della stagione estiva i Teatri di Siena ripartono dai più piccoli. Dopo il grande successo di pubblico dell’anno scorso tornano i burattini in città. Da giugno a settembre 2021 tredici appuntamenti imperdibili nelle location più suggestive del centro storico e dei quartieri cittadini.Al via venerdì 4 giugno alle 18.30 nel Cortile del Podestà con il primo spettacolo della rassegna dedicata al teatro ragazzi dal titolo “Le strade dei Burattini” a cura della compagnia Burattini al Chiaro di Luna dal titolo “Pulcinella dalla brace alla padella”.La storia parla della moglie di Pulcinella, Teresina, che chiede al marito di portarle un preparato miracoloso che rende le donne più belle. Non è però possibile trovarlo, perchè il prodotto non è ancora in commercio. Caparbiamente Teresina lo vuole a tutti i costi e Pulcinella è costretto a mettersi in cammino per cercarlo. Incontrerà, così, una serie di personaggi che un po' per caso e un po' per fortuna, lo faranno approdare da una figura inquietante che finalmente gli darà il preparato. Ma questa pozione non è esattamente ciò che Teresina si aspetta di avere e... la storia continua e le sorprese non finiscono.Dopo l’esordio di venerdì 4 giugno i burattini torneranno venerdì 11 giugno alle Logge del Papa, sempre alle 18.30, con lo spettacolo “Crepi l’avarizia” a cura della compagnia Nasinsù.Nel rispetto delle normative anti Covid-19 e per permettere lo svolgimento degli spettacoli dal vivo in totale sicurezza è necessario prenotare all’indirizzo mail teatrisiena@comune.siena.it In allegato il cartellone completo della rassegna “Le strade dei Burattini” disponibile anche nelle pagine social dei Teatri di Siena.