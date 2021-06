A Poggibonsi la XVII edizione del festival multidisciplinare Piazze d'Armi e di Città

Con Lodo Guenzi, Fabrizio Bosso, Teatro delle Ombre, Atuttomondo, Ballo pubblico, Ort, Musica Nuda, Jazz Cocktail, l’estate di Poggibonsi in musica, teatro, danza

Torna a Poggibonsi l’attesissimo festival estivo “Piazze d’Armi e di Città’”, giunto alla XVII edizione. Un festival multidisciplinare, Discipline(s) è infatti il sottotitolo, che unisce teatro, musica e danza promosso dal Comune di Poggibonsi e da Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena.Dopo l’edizione in versione ridotta causata dall’emergenza Covid del 2020, quest’anno il calendario torna ad essere nutrito da quasi venti appuntamenti che vedranno in Valdelsa grandi artisti di fama nazionale e internazionale come Lodo Guenzi, Fabrizio Bosso, l’ORT, Musica Nuda. Anteprima prevista mercoledì 15 giugno con “Immaginare la Divina Commedia”, parole e illustrazioni dal vivo a 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con Roberto Abbiati e Simone Marchesi. Il festival entrerà nel vivo il 17 giugno e proseguirà fino al 10 luglio con le sue sezioni tradizionali, il Festival Internazionale delle Ombre, giunto alla XXV edizione, Jazz Cocktail, Ballo Pubblico, ma il programma quest’anno si arricchisce anche con la musica dell’Orchestra Regionale della Toscana e con due progetti speciali, una serata per ricordare Sandra Logli con il concerto del duo Musica Nuda e un workshop teatrale a cura di Francesca Sarteanesi che unisce teatro e moda.“C’è grande soddisfazione nel presentare questo cartellone, frutto di un lavoro impegnativo e lungo iniziato nei mesi scorsi – dice l’assessore alla cultura del Comune di Poggibonsi Nicola Berti –. Abbiamo fatto la scelta, anche coraggiosa, di avviare la necessaria programmazione sull’estivo nonostante le tante incertezze presenti. Il risultato è un festival organizzato nel totale rispetto della normativa in vigore e caratterizzato dalla consueta grande qualità. Un festival multidisciplinare dove tanti linguaggi si incontrano e dove accanto agli appuntamenti più tradizionali se ne affiancheranno altri, a partire dall’evento di apertura dedicato a Dante. Un ringraziamento alla Fondazione Elsa e a tutti coloro che hanno collaborato e partecipato alla costruzione di questa proposta culturale che oggi è più che mai importante per la nostra comunità.”Il programma. Piazze d'armi e di città (Terre di Siena Valdelsa Festival) si apre con l’anteprima dedicata a Dante Alighieri, con lo spettacolo “Immaginare la Divina Commedia” (15 giugno I sala minore Teatro Politeama I ore 21.00).Immancabili gli appuntamenti del Festival Internazionale delle Ombre, la rassegna diretta da Marcella Fragapane, che quest’anno festeggia i XXV anni. Dal 17 al 19 giugno tre gli spettacoli pensati per diverse fasce d’età: I canti dell’albero della Compagnia Controluce Teatro, su musica di Maurice Ravel (giovedì 17 giugno I ore 21.30 Teatro Politeama- Sala maggiore), lo spettacolo per ombre e immagini animate Dove nascono le ombre di Alessandra Amicarelli (venerdì 18 giugno I ore 21.30 Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale) e la performance di ombre Maze di Unterwasser Theatre in cui sculture e corpi tridimensionali sono proiettati dal vivo sul grande schermo (Sabato 19 giugno I ore 21.30 Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale). Grande attesa per la grande musica contemporanea proposta da Jazz Cocktail: imperdibile Tandem del grande trombettista Fabrizio Bosso e di Juan Oliver Mazzariello al piano (martedì 22 giugno I ore 21.30 Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale), sperimentazione ed innovazione nella musica di Giulia Galliani e i Mag Collective che presentano Parallels Live (giovedì 24 giugno I ore 21.30 Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale), in memoria di Lorenzo Orsetti Her Dem Amade me,il concerto con i cantautori Francesco di Bella, Giancane, Marco Parente e Lucio Leoni (Martedì 29 giugno I ore 21.30 Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale). Domenica 27 giugno al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale danza contemporanea al centro con Ballo Pubblico con l’anteprima assoluta, alle ore 19.30, della compagnia ADARTE che omaggia Elvis Presley con lo spettacolo Radio Elvis seguita da 3 performance, alle ore 21.30, Perdutamente della Compagnia ADARTE, A Royal Bird della Compagnia Naturalis Labor e Manbusha della Compagnia Ivona. Per la sezione Atuttomondo Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio ha come protagonista il popolare cantante degli Stato Sociale Lodo Guenzi, stavolta in veste di attore (giovedì 1 luglio I ore 21.30 Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale). Due gli appuntamenti in musica del fine settimana del 3 e 4 luglio alla Fortezza del Cassero di Poggio Imperiale: l’Orchestra Regionale della Toscana propone Morricone e Piazzolla compositori in eterno (sabato 3 luglio I ore 21.30), mentre domenica 4 luglio, alle ore 21.30, una serata, organizzata da La Scintilla e Fondazione Elsa, dedicata a Sandra Logli, già Direttrice della Fondazione Elsa, con il concerto di Musica Nuda.Uno spazio speciale è dedicato alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche di genere con il laboratorio teatrale a numero chiuso Almeno nevicasse a cura di Francesca Sarteanesi della compagnia degli Omini (5- 7 luglio – Sala Set del Teatro Politeama) che si concluderà con una restituzione finale in sala Set il 7 luglio. A conclusione del percorso, giovedì 8 luglio alle 21.30 al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale, lo spettacolo Bella bestia, un vero e proprio inno alla forza delle donne, di e con Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi. Per grandi e piccini tornano anche le bolle di sapone venerdì 9 luglio alle 21.30 alla Fortezza del Cassero di Poggibonsi per la rassegna Teatro a Merenda con Michele Cafaggi i Fish & Bubbles di studio Ta- da! Il Festival si concluderà con la grande musica classica dell’ORT, sabato 10 luglio alle 21.30 al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale con Tango 2021#Piazzolla.Piazze d'armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Club, Music Pool, Associazione culturale Timbre, AdArte, Parco Archeologico della Fortezza, ViaMaestra, con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e PAN URANIA SPA come main sponsor.Per informazioni Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi – 0577 983067 int.2 (in orario cinema) – info@fondazioneelsa.it , informazioni anche sulla pagina FB Piazze d’Armi e di città.A breve prevendite online su www.politeama.info