Si conclude sabato la sezione In-Box del teatro contemporaneo e si apre lunedì la sezione del teatro ragazzi

Si conclude sabato 11 giugno la prima parte di In-Box dal Vivo, evento unico in Italia per la sua natura ibrida di concorso, vetrina e festival di teatro contemporaneo.Primo spettacolo della mattina, in scena presso il Teatro dei Rozzi alle ore 10, LA DIFFICILISSIMA STORIA DELLA VITA DI CICCIO SPERANZA di Les Moustaches. Scritto e diretto, con Ludovica D'Auria, da Alberto Fumagalli e interpretato da Francesco Giordano, Giacomo Bottoni, Antonio Orlando, lo spettacolo, vincitore del premio per miglior spettacolo, premio Fersen e premio della stampa al Roma Fringe Festival 2020, mette a fuoco i rapporti difficilissimi della famiglia Speranza, in una sperduta provincia del nostro Paese. Sebbastiano è il padre di Ciccio, violento e grave come un tamburo di pelle di capra in un concerto di ottavini. Dennis è il fratello, con un’apertura mentale di uno che va a Bangkok e spacca tutto perché non sanno fare pasta, patate e cozze. Solo, in fondo, nella sua fragilità, Ciccio vuole scappare da quel luogo che mai ha sentito come casa. Attraverso il suo gutturale linguaggio, il suo corpo obeso e il suo sogno impacciato, il protagonista, in tutù rosa, non smetterà mai di danzare, raccontandoci la sua vita così come la desidera.L’incomunicabilità fra generazioni caratterizza BLUE THUNDER (ore 11.30, Teatro dei Rinnovati) del collettivo Divina Mania: l’opera teatrale di Padraic Walsh centrata sulla media borghesia irlandese è interpretata da Gianmarco Saurino, Mauro Lamanna e Marco Cavalcoli, quest’ultimo più volte candidato ai Premi Ubu come miglior attore protagonista.Sono le 3 del mattino in una piccola città dell'Irlanda. Il nightclub è chiuso e Brian non prenderà altre corse fino a domani. Ma, quando i suoi figli ubriachi si presentano chiedendo un passaggio a casa, diventa chiaro che la notte è appena iniziata. Avviene tutto nel suo taxi. Stasera Brian e i suoi due figli parleranno di come sistemare le loro vite mentre, in piena fame chimica, mangiano il loro cibo spazzatura da asporto. Divertente e straziante a fasi alterne, Blue Thunder esamina i concetti di virilità, di salute mentale, e cosa succede quando la vita non va secondo i piani.A seguire, al Teatro dei Rinnovati, alle ore 13,20, premiazione dei vincitori ai quali saranno assegnate complessivamente 54 repliche messe in palio dai partner della rete, diffusi su tutto il territorio nazionale.Dopo la pausa di domenica il festival riprende lunedì 14 giugno con la sezione In – Box Verde, riservata al teatro ragazzi.Alle ore 16.30, presso il Teatro dei Rozzi, la compagnia ligure ScenaMadre porterà in scena il dialogo fra genitori e figli adolescenti in TRE, con la regia di Marta Abate e Michelangelo Frola e l’interpretazione di Simone Benelli, Francesco Fontana e Giulia Mattola. Una famiglia come tante, tra difficoltà e fugaci momenti di complicità, momenti di dialogo e momenti in cui il dialogo sembra impossibile. Come si fa ad andare d’accordo con un figlio adolescente che cresce e cambia ogni giorno? Come si fa ad andare d’accordo con due genitori che a volte sembrano non capire?BUON NATALE, SIGNOR LUPO!, di Garraffo TeatroTerra sarà rappresentato alle ore 21 al Teatro dei Rinnovati. Una storia da palcoscenico per tutte le età che, mentre gioca con i clichés più diffusi sul Natale, prova a cogliere un aspetto umano delicato e segreto: descrivere la giornata di un essere umano che ricordandosi della propria promessa d’infanzia prova a sentire dentro di sé come dal buio delle propria indeterminatezza si possa rinascere poeticamente e diventare promotori di un se stesso nuovo. Che il teatro posso allargare e approfondire un orizzonte di conoscenza, nel suo particolare modo, misterioso e poetico, è l’intendimento centrale di questa piccola opera dedicata alle famiglie che si riuniscono attorno al tema del “nascere e del rinascere”, appartenente a tutte le culture del Pianeta.Info e prenotazioni spettacoli 371 1618585 | info@inboxproject.it