''Immaginare la Divina Commedia'' è l’anteprima del festival Piazze d’Armi e di Città

Martedì 15 giugno, alle 21.00 al Teatro Politeama di Poggibonsi, l'apertura della XVII edizione del festival

In programma domani, martedì 15 giugno, alle 21.00 nella sala minore del Teatro Politeama di Poggibonsi, l’anteprima della XVII edizione del festival estivo Piazze d’Armi e di Città, il cartellone estivo promosso da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il Patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. La serata sarà dedicata Dante, a 700 anni dalla morte del sommo poeta, con lo spettacolo Immaginare la Divina Commedia, una performance interattiva che vedrà sul palco l’italianista Simone Marchesi, professore associato del Dipartimento di Francese e Italiano a Princeton, e l’illustratore e attore Roberto Abbiati, autori del volume A proposito di Dante (Keller 2020). Il pubblico potrà chiedere di avere un commento e un’illustrazione dei propri versi preferiti della Divina Commedia, potendo così assistere a una dimostrazione pratica di come si è svolto il lavoro di co-produzione del libro e allo stesso tempo dialogare su uno dei testi più noti della letteratura italiana.I biglietti per “Immaginare La Divina Commedia”, promosso dall’Ass. Timbre, (10 euro intero, 8 euro per soci Timbre e Coop, 5 euro per gli studenti delle scuole superiori) sono in prevendita al Teatro Politeama e su www.politeama.info Lo spettacolo sarà preceduto, alle 18.30 in Sala Set, dalla presentazione del progetto di formazione del pubblico “Casa Teatro” promosso dalla sezione soci Coop di Poggibonsi con l’Associazione Murmuris, in collaborazione con la Fondazione Elsa Culture Comuni.Il festival proseguirà poi con i tre appuntamenti della rassegna del XXV Festival Internazionale delle Ombre, diretta da Marcella Fragapane. Giovedì 17 giugno alle 21.30, sempre al Teatro Politeama, con I Canti dell’albero di Controluce Teatro d’Ombre, venerdì 18 alle 21.45 Dove nascono le ombre di Teatro Animato al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale e sabato 19 con Maze di Unterwasser Theatre, sempre al Cassero.Piazze d'armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Club, Music Pool, Associazione culturale Timbre, AdArte, Parco Archeologico della Fortezza, ViaMaestra, con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e PAN URANIA SPA come main sponsor.Tutto il programma è disponibile su www.politeama.info.Informazioni presso Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi – 0577 983067 int.2 (in orario cinema) – info@fondazioneelsa.it , informazioni anche sulla pagina FB Piazze d’Armi e di città.