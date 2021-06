I suggestivi spettacoli del Festival Internazionale delle Ombre a Piazze d’Armi e di Città

A Poggibonsi, dal 17 al 19 giugno, tre appuntamenti per grandi e piccini tra Teatro Politeama e Fortezza del Cassero di Poggibonsi

Al via giovedì 17 giugno alle ore 21.30 nella sala maggiore del Teatro Politeama la sezione della XXV rassegna del Festival internazionale delle ombre, diretta da Marcella Fragapane, all’interno del Festival Estivo Piazze d’Armi e di Città.In programma lo spettacolo I canti dell’albero della Compagnia Controluce Teatro d’ombre, su musica di Maurice Ravel, ideazione, messinscena e regia Cora De Maria, Alberto Jona, Jenaro Meléndrez Chas, testi Guia Risari, sagome originali Cora De Maria, elementi scenografici Alice Delorenzi supervisione musicale Caterina Vivarelli, disegno luci Sara Brigatti e Emanuele Wally Vallinotti in scena Alice De Bacco, Pierre Jacquemin, esecuzione musicale Sergio Scibilia e Ylenia D’Introno, tecnico del suono Carlo Barbagallo, in collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Torino, e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, un progetto di MITO settembre musica 2019.Prendendo spunto dalle suggestioni nate da Miroirs e Ma mère l’Oye di Maurice Ravel. I canti dell’albero è uno spettacolo fatto di ombre e musica, e conduce, come un libro illustrato, in un mondo dove tutto è possibile. È la storia di due ragazzi che ritornano nel bosco della loro infanzia, ma lo trovano molto cambiato e soprattutto il grande albero, custode dell’equilibrio del bosco, sembra gravemente ammalato: inizia così un’avventura attraverso la quale riscoprono il piacere della fantasia, e grazie alla musica vengono trasportati in mondi fiabeschi, riuscendo a far rivivere il bosco. Un viaggio musicale, simbolico e narrativo che da una parte riporta al piacere della lettura e della musica e dall’altra apre a suggestioni importanti come il rispetto della natura. Lo spettacolo ha debuttato per MITO Settembre Musica a Torino alla Casa del Teatro, e a Milano al Teatro Munari, a settembre 2019. (Ingresso: € 15 - Ingresso per bambini e ragazzi fino a 14 anni: € 5). Lo spettacolo è consigliato per bambini dai 7 anni in su.Venerdì 18 giugno, alle ore 21.45 al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale appuntamento con Dove nascono le ombre, spettacolo per ombre e immagini animate di Alessandra Amicarelli con Moira Zappella e Alessandra Amicarelli. Una creazione Teatro animato.Dove nascono le ombre è una narrazione attraverso immagini animate, ombre, suoni, che ci conduce a riscoprire la magica danza della luce con l’ombra. La luce ogni giorno sfiora corpi e oggetti, abbracciandoli genera ombre grandi e piccole che si allungano, si distendono, si dilatano per terra, sulle pareti di casa, davanti al nostro naso o in angoli nascosti e irraggiungibili... Lo spettacolo attraversa poeticamente un vasto arco spazio-temporale mettendo in dialogo i primi istanti di vita dell’universo, la nascita delle stelle, con semplici frammenti della nostra attuale vita quotidiana, ricordandoci che la luce che ci bagna ogni giorno compie un lungo viaggio nello spazio per raggiungerci. Le attrici in scena, a volte in luce, visibili, a volte in ombra, invisibili, danzano nello spazio e con l’ausilio di piccoli oggetti, sagome disegnate, teatrini di cartone, creando di volta in volta davanti agli occhi del pubblico i diversi ambienti in cui il gioco delle ombre prende vita animandosi. Una drammaturgia della luce si disegna così in scena. (Ingresso: € 8 - Ingresso per bambini e ragazzi fino a 14 anni: € 3).La sezione ombre si chiuderà sabato 19 giugno alle ore 21.30 al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale con Maze Labirinto, una produzione: UnterWasser Concept, creazione, performers: ValeriaBianchi, AuroraBuzzetti, Giulia De Canio Musiche originali: Posho Progettazione luci: Matteo Rubagotti Produzione esecutiva: Pilar Ternera/NTC Con il sostegno di: Théâtre La Licorne, Dunkerque (FR); Teatro del Lavoro; Festival città delle 100 scale; CasermArcheologica. Premi: Finalista Inbox 2019.Pensato per un pubblico dai 14 anni in su, Maze è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo. Le tre performers sul palco animano a vista gli oggetti e utilizzano le fonti luminose come telecamere, creando attraverso materie effimere l’illusione di assistere a una pellicola cinematografica. Campi lunghi, dettagli, carrellate, soggettive sono resi grazie al movimento di luci e oggetti. La narrazione è frammentata e gli occhi che guardano il mondo sono quelli di una donna. Le scene della sua vita si susseguono come frammenti lirici che racchiudono istanti salienti. Poesie visuali che svelano e illuminano emozioni, pensieri, ricordi e intuizioni. Una riflessione sull’esistenza: l’arrivo al mondo, la ricerca di senso, la partenza dal mondo. Galleggiare, immergersi, abbandonare... Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna sonora originale, che si intreccia con esse divenendo parte integrante della drammaturgia. Il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene lo strumento per indagare l’umano e le sue sfaccettature. Lo spettacolo si rivolge prevalentemente a un pubblico adulto. (Ingresso: € 10 - Ingresso per bambini e ragazzi fino a 14 anni: € 3)Piazze d'armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Club, Music Pool, Associazione culturale Timbre, AdArte, Parco Archeologico della Fortezza, ViaMaestra, Unicoop Firenze e PAN URANIA SPA come main sponsor.Biglietti in prevendita presso il Teatro Politeama in orario cinema e su www.politeama.info