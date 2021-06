Al via NEXT Festival con Francesca La Cava/Gruppo e-Motion e ResExtensa

Giovedì 17 giugno alle 21.30 presso l’Anfiteatro della Fortezza Medicea di Siena

Prende il via NEXT Festival, la rassegna di danza contemporanea diretta dalle compagnie di danza professioniste di Siena: Adarte, Francesca Selva e MOTUS. Un progetto originale a cura delle coreografe Simona Cieri, Francesca Lettieri e Francesca Selva nato con l'obiettivo di portare a Siena alcune tra le Compagnie di danza e delle produzioni artistiche più interessanti del panorama italiano e dare vita ad una Rete per la danza in grado di fare produzione e formazione, coinvolgendo anche il pubblico giovane.Giovedì 17 giugno alle 21.30 l’Anfiteatro della Fortezza Medicea di Siena, farà da palcoscenico alla prima delle tre serate in programma. Nello spettacolo “Bach to dance. Studio preliminare su Bach Cello Suite no.5 e sulla prossemica del suono” realizzato con la supervisione artistica di Francesca La Cava e prodotto da Gruppo e-Motion, andranno in scena i coreografi, giovani autori e danzatori Eleonora Galante e Marco Lattuchelli accompagnati dal grande violoncellista Luca Franzetti.Un emozionante passo a due tra danza e musica in cui accadrà qualcosa di diverso: i danzatori dislocati in due luoghi differenti, saranno connessi solo tramite l'utilizzo di dispositivi mobili. La musica sarà il punto di congiunzione tra loro e i temi musicali si alterneranno per scandire legami, distanze, sintonie e contrasti. Gli spettatori saranno coinvolti nella performance e messi al centro di sinergie, moti e trame, in un continuo divenire. “Light Prospectus Air” - lo spettacolo di Elisa Barucchieri interpretato dalla Compagnia ResExtensa. – è una produzione molto originale che mette in scena un duetto tra danza e luce, alla ricerca della più intima sensazione umana: la vulnerabilità. Una dimensione che ci appartiene e che in questo spettacolo si rivela a noi in tutta la sua vibrante bellezza attraverso ciò che viene messo in luce e ciò che, nello stesso istante, è ancora più celato dal buio. Venerdì 19 giugno spazio alle produzioni selezionate da Francesca Lettieri: “Estate da Le Quattro Stagioni” della coreografa Marta Bevilacqua e “T.O.C Trouble pour Origine Confus” di Vladimir Rodriguez prodotta dalla Compagnia Cortocinesis & Collettivo Unico (CO\FR).NEXT è molto più di un festival è una rete per la danza che si occupa di creazione produzioni originali, direzione artistica di festival e rassegne, formazione, tutoraggio e residenze ma anche di valorizzazione della città attraverso interventi di danza site-specific.NEXT Festival è realizzato in collaborazione con Pro+ e con il sostegno di ANPIT, UniCoop Firenze e Galenica Senese.Ingresso 10€ - Ridotto studenti: 8€Biglietti acquistabili in loco il giorno dell’evento o presso il Bar del Bastione.