A Chiusi e Chianciano al via Cinema sotto le stelle

Il weekend 19-20 giugno il Clev Village in collaborazione con i Comuni di Chianciano Terme e di Chiusi inaugura due arene cinema con i titoli imperdibili della stagione e attese prime visioni

Tra le tante abitudini che abbiamo perso in questo anno di lockdown il cinema è mancato a molti: il buio di una sala, la visione collettiva, i titoli scelti quasi per caso… Grazie al sostegno dei Comuni di Chiusi e di Chianciano Terme il Clev Village ha deciso per questa estate di trasferire le proprie sale cinema all’esterno con due arene cinema, una nella cittadina termale presso il Parco Acquasanta e l’altra a Chiusi nel cuore del paese vecchio, presso il chiostro San Francesco.Due luoghi magici che ospiteranno un fitto calendario di titoli tra i film imperdibili della stagione come Nomadland (Miglior film e Miglior regia agli Oscar 2021) e Un altro giro (Oscar al Miglior Film Straniero), titoli italiani come il nuovo film di Gabriele Salvatores Comedians con Christian De Sica e l’acclamato Il Cattivo Poeta con Sergio Castellitto, oltre ad alcune attesissime prime visioni: il film Marvel Black Widow (7 luglio), il film d’animazione The Croods – Una nuova era (14 luglio) e Jungle Cruise della Disney (28 luglio). E curiosamente una rassegna horror che farà felici i più temerari (tra i titoli The Conjuring: per ordine del diavolo, Run, A Quiet Place II).L’inaugurazione del Cinema Sotto Le Stelle è prevista il 19 giugno a Chiusi con il film Disney Crudelia e domenica 20 giugno alle ore 21.30 a Chianciano con una proiezione gratuita di Fellinopolis, un docufilm dedicato al maestro Fellini che per primo avrebbe amato un’arena cinema nel Paese che ancora una volta decide di celebrarlo.Per tutte le date e il film consultare il sito www.clevillage.it