Rinaldo Franci: al via l’edizione 2021 della ''Festa della Musica''

Da sabato 19 giugno a lunedì 21 giugno, maratona di note dal palco della chiesa di Sant’Agostino

L’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Rinaldo Franci’ di Siena alza il sipario sull’edizione 2021 della ‘Festa della Musica’, in programma da sabato 19 giugno a lunedì 21 giugno nella Chiesa di Sant’Agostino. L’appuntamento proporrà un ricco programma di concerti e performance che vedranno protagonisti studenti e docenti del Conservatorio senese con esibizioni solistiche, in ensemble e orchestra dal vivo e sul web. La rassegna, nata nel 1982 in Francia come celebrazione del solstizio d’estate, sarà anche l’occasione per allestire, all’interno degli spazi del Conservatorio, istallazioni audio-video con performance no-stop registrate nei giorni scorsi dagli allievi dell’Istituto e delle scuole convenzionate. Tutti i concerti potranno essere seguiti in presenza, tramite prenotazione online sul sito web del Conservatorio, oppure in diretta streaming sul Canale YouTube dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci.“È un grande piacere - afferma Anna Carli, presidente del Rinaldo Franci - iniziare il mio nuovo mandato, ricevuto dalla Ministra Maria Cristina Messa, in concomitanza con la ‘Festa della Musica’. La rassegna è un’importante occasione per gli allievi del Conservatorio che potranno confrontarsi nuovamente con il pubblico. L’obiettivo principale rimane quello di offrire ai nostri studenti opportunità formative sempre più adeguate alle professioni verso le quali aspirano in campo artistico musicale. Sarà fondamentale per questo arrivare alla conclusione del processo di statizzazione, valorizzando il lavoro di chi mi ha preceduto e la collaborazione con l’Amministrazione Comunale”.“L’Istituto Rinaldo Franci - aggiunge Antonio Ligios, direttore del Conservatorio senese - tiene particolarmente al tradizionale appuntamento con la ‘Festa della Musica’ perché rappresenta un importante momento d’incontro tra l’Istituto e la città. Per questa edizione 2021, nonostante le limitazioni legate alla pandemia, proponiamo al pubblico tre giornate ricche di musica fruibili sia dal vivo che sul web. Siamo entusiasti e soddisfatti del lavoro fatto finora e la ‘Festa della Musica’ è la dimostrazione che l’attività dell’Istituto non si è mai fermata”.Il programma di sabato 19 giugno. L’edizione 2021 della ‘Festa della Musica’ si aprirà sabato 19 giugno, alle ore 18, nella Chiesa di Sant’Agostino con ‘Habitat Digitale – Per ensemble, video, dispositivi, elettronica’. Il progetto, curato da Eleonora e Federico Costanza, avrà come protagonisti gli studenti della classe del Laboratorio di pratiche e scritture contemporanee dell’Istituto Franci. La performance multimediale, realizzata con la partecipazione online e onlife degli studenti del Laboratorio, riguarderà l’esplorazione di nuovi linguaggi musicali.Il programma di domenica 20 giugno. La maratona di note dell’Istituto Franci continuerà dal palco della Chiesa di Sant’Agostino domenica 20 giugno con ‘Sax day’. La giornata proporrà due eventi dedicati al suono del sassofono che nascono dalla collaborazione tra l’Istituto senese e il Conservatorio ‘Giacomo Puccini’ di La Spezia. Il programma inizierà alle ore 11 con il concerto dell’ensemble di sax del Conservatorio di Siena e proseguirà alle ore 18 con lo spettacolo dell’ensemble di sax del Conservatorio ‘Giacomo Puccini’ di La Spezia.Il gran finale di lunedì 21 giugno. La Festa della Musica entrerà nel vivo lunedì 21 giugno alle ore 15, quando prenderà il via la maratona di performance degli studenti del Conservatorio e delle scuole convenzionate. Le esibizioni saranno fruibili tramite istallazioni audio-video allestite all’interno degli spazi dell’Istituto Musicale. La festa in note del Rinaldo Franci si concluderà sul palco della Chiesa di Sant’Agostino con la messa in scena, dalle ore 21.15, de ‘L‘Orfeo’ di Claudio Monteverdi. A esibirsi saranno l’Orchestra Rinaldo Franci e il Coro ‘Polifonici Senesi’ diretti da Ottaviano Tenerani. L’iniziativa conta anche sul lavoro di Laura Polverelli, preparatore vocale; Paolo Miccichè, regista, e Raffaele Puccianti, preparatore del coro.Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com e seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.