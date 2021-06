Bruscello Poliziano 2021: iniziano le prove di ''Bertoldo''

La Compagnia Popolare è già al lavoro sul prossimo Bruscello, che tornerà in Piazza Grande dal 12 al 15 agosto

Ottantadue anni dopo la prima rappresentazione nella forma moderna, il Bruscello Poliziano è pronto a tornare ad animare Piazza Grande nei giorni di Ferragosto: una tradizione che continua a vivere, innovandosi e rinnovandosi, coinvolgendo decine di bruscellanti di Montepulciano e dintorni.Proprio in questi giorni sono iniziate le prove di “Bertoldo”, il nuovo Bruscello che andrà in scena dal 12 al 15 agosto, che si svolgeranno nel corso delle prossime settimane di preparativi all’interno dei nuovi locali della Compagnia Popolare.Per il secondo anno di fila il Bruscello va in scena durante un’emergenza sanitaria: lo scorso anno la compagnia è stata costretta a cambiare forma allo spettacolo, ma quest’anno tornerà al modello a cui siamo abituati: nessuna riduzione di date, nessun riadattamento, tranne quelli imposti dalle normative sanitarie. Un messaggio importante da parte di tutta la comunità, come spiega il presidente Marco Giannotti: “Finalmente dopo un’annata terribile che ha visto coinvolti tutti dal punto di vista sanitario ed emotivo, soprattutto chi fa parte del mondo dello spettacolo, ci riappropriamo di una quasi totale normalità. Potere tornare alla nostra forma di spettacolo è un orgoglio come lo è poter dire che il Bruscello si è fermato solo durante la seconda guerra mondiale. La pandemia non ha fermato la nostra storia e quest’anno torneremo sul sagrato con un cast non ridotto e con bruscellanti entusiasti. Le istituzioni nonostante il periodo di crisi ci sono state vicine, come i commercianti del centro storico che hanno contribuito senza che noi facessimo nessuna richiesta. Non ce la siamo sentita di chiedere aiuto a chi ha passato un anno a porte chiuse, ma la comunità di Montepulciano ha dimostrato ancora una volta il suo grande spirito.”Il direttore artistico Franco Romani ha invece spiegato il motivo della scelta di Bertoldo: “Quest’anno avevamo bisogno di spensieratezza, leggerezza, insomma di una scelta brillante e così abbiamo deciso di riscrivere Bertoldo, già portato in scena nel 1981. Oltre a essere una novella popolare comica, integra al suo interno delle dispute e degli scherzi fra uomini e donne i quali ci riportano a notizie e temi che ancora affrontiamo nel quotidiano. Era da tre anni che volevamo rappresentarlo e quest’anno abbiamo deciso che era l’anno giusto per farlo. Irene Tofanini si è occupata della scrittura del libretto sul soggetto di Chiara Protasi, sotto la regia di Marco Mosconi. Le musiche sono opera del direttore musicale Alessio Tiezzi, che dirigerà anche l'orchestra nei giorni dello spettacolo.”La Compagnia Popolare del Bruscello tramanda la tradizione del Bruscello attraverso la particolare forma di teatro popolare, con canto e recitazione, attraverso la messa in scena di decine di figuranti nello splendido palcoscenico del sagrato del Duomo di Montepulciano, che avviene nei giorni di Ferragosto. Il Bruscello Poliziano è patrocinato dal Comune di Montepulciano, dalla Provincia di Siena e dalla Regione Toscana, in virtù della sua storia e della sua forte valenza culturale.