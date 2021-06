Chianti Festival: musica, teatro e cultura sotto le stelle a Castelnuovo Berardenga

Appuntamenti dall’8 luglio al 12 agosto su tutto il territorio. Federico Buffa e Stefano Massini alla Certosa di Pontignano

Il Chianti Festival torna ad animare l’estate chiantigiana e si concentra sul territorio di Castelnuovo Berardenga, che si candida ad accogliere da ora in avanti una rassegna di alto profilo anche a livello regionale. L’edizione 2021 della manifestazione - realizzata dal Comune castelnovino in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan – proporrà 17 appuntamenti da giovedì 8 luglio a giovedì 12 agosto e unirà musica, prosa, teatro, danza e spettacoli per bambini. Due i nomi di punta e volti noti della tv che spiccano nel cartellone: il giornalista sportivo Federico Buffa, e lo scrittore Stefano Massini, protagonisti in un doppio appuntamento ospitato nella Certosa di Pontignano. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15, a eccezione di due appuntamenti per bambini nel mese di agosto in programma nel pomeriggio, e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19, con obbligo di prenotazione.I primi appuntamenti. Il Chianti Festival prenderà il via giovedì 8 luglio nel Parco Sculture del Chianti di Pievasciata con la performance di danza messa in scena dalla compagnia MOTUS Danza. Venerdì 9 luglio la rassegna si sposterà a San Gusmè, in Piazza Castelli, che farà da cornice allo spettacolo Coppa del Santo, agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale, ideato e prodotto dalla compagnia teatrale Gli Omini con Francesco Rotelli e Luca Zacchini e dedicato a un tema di grande attualità nell’emergenza Covid.Federico Buffa primo “big” del Chianti Festival. Giovedì 15 luglio la Certosa di Pontignano ospiterà Due pugni guantati di nero, la performance che vedrà protagonista Federico Buffa insieme ad Alessandro Nidi. L’appuntamento, diretto dallo stesso Federico Buffa, è dedicato a una delle immagini sportive più famose del Novecento, datata 16 ottobre 1968. Quel giorno, alle Olimpiadi di Città del Messico, i due velocisti neri americani Tommie Smith e John Carlos salirono sul podio dei 200 metri e, al momento dell’esecuzione dell’inno statunitense, abbassarono la testa e alzarono un pugno chiuso indossando dei guanti neri come gesto di solidarietà verso le battaglie dei neri per affermare i loro diritti civili in America.Musica e tradizioni. Il Chianti Festival darà spazio anche alla musica con alcune serate che prenderanno il via venerdì 16 luglio da Quercegrossa in compagnia di Andrea Roventini e The News Stompers, con Dj set a fine serata, mentre domenica 18 luglio Piazza Marconi, nel cuore di Castelnuovo Berardenga, sarà animata dal Quizzone di Castelnuovo, che coinvolgerà in maniera divertente i cittadini castelnovini portandoli a riscoprire il territorio, le sue eccellenze e le sue tradizioni.Giovedì 22 luglio Castelnuovo Berardenga ospiterà, ancora in Piazza Marconi, la musica dell’Italian Jazz Quartet, mentre venerdì 23 luglio il Chianti Festival si sposterà a Quercegrossa con Prezzemolina, performance teatrale messa in scena dalla Compagnia I Topi Dalmata. Sabato 24 luglio sarà protagonista il teatro a San Gusmè, in Piazza Castelli, con Andromaca, spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia tratto dall’opera del drammaturgo greco Euripide e realizzato con il sostegno della Regione Toscana.Il Chianti Festival tornerà giovedì 29 luglio a Castelnuovo Berardenga, ancora in Piazza Marconi, con la musica di Nuès in concerto, prima di chiudere il mese di luglio con spettacoli circensi per bambini e nuove performance teatrali: venerdì 30 luglio Montaperti ospiterà il Barba Fantasy Show, una divertente serata per spettatori da 4 anni in su che unirà teatro fisico, circo e illustrazioni, mentre sabato 31 luglio San Gusmè farà da cornice allo spettacolo teatrale Variazione sull’anatra.Gli appuntamenti di agosto. Il mese di agosto del Chianti Festival si aprirà sulle note di Franco Fabbrini Jazz, in programma giovedì 5 agosto a Castelnuovo Berardenga, in Piazza Marconi, mentre venerdì 6 agosto Villa a Sesta accoglierà i piccoli spettatori con La valigia delle favole, spettacolo e laboratorio creativo curato da Beatrice Ficalbi e Eleonora Bracciali che sarà replicato mercoledì 11 agosto a Vagliagli. Gli appuntamenti musicali del Chianti Festival si chiuderanno sabato 7 agosto a Castelnuovo Berardenga, ancora in Piazza Marconi, con la Serata Musical organizzata da Marco Predieri e Laura Cellerini.Stefano Massini chiude il Chianti Festival. Il gran finale della rassegna culturale sotto le stelle è in programma giovedì 12 agosto alla Certosa di Pontignano in compagnia di Stefano Massini, regista e protagonista de L’alfabeto delle emozioni. L’autore e scrittore, oltre che volto noto della tv nella trasmissione “Piazzapulita” in onda su La7, accompagnerà il pubblico in un viaggio profondo e ironico passando dal labirinto del nostro sentire e sentirci e da un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione.Informazioni. Il Chianti Festival si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19, con obbligo di prenotazione per tutte le serate. Gli appuntamenti musicali sono a ingresso libero, mentre per gli altri è previsto un biglietto di ingresso. Per informazioni sul costo dei biglietti e le prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com e www.toscanaspettacolo.it . Per essere sempre aggiornati, inoltre, è possibile seguire anche la Pagina Facebook Chianti Festival.“Il Chianti Festival - afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - si è consolidato negli anni come manifestazione di punta dell’estate sul nostro territorio e quest’anno abbiamo voluto rilanciarla con un cartellone ancora più ricco e qualificato per rimettere in moto la cultura, fra i settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia. Il nostro tessuto socioculturale, insieme alla bellezza del nostro paesaggio che offre eccezionali location naturali e a una lunga esperienza maturata negli anni, ha tutte le carte in regola per rendere questa rassegna un evento altamente qualificato anche a livello regionale. Il Comune di Castelnuovo Berardenga è pronto a fare la sua parte contando, ancora una volta, sulla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e sulla direzione artistica di Matteo Marsan”.“Il settore della cultura - aggiunge Annalisa Giovani, assessore alla cultura di Castelnuovo Berardenga - ha bisogno di essere rilanciato dopo lunghi mesi di limitazioni a causa del Covid-19 ed è fondamentale, anche sul nostro territorio, far ripartire l’arte nelle sue diverse espressioni coinvolgendo le associazioni locali accanto ad altri ospiti e protagonisti di alto livello. Con questi obiettivi, quest’anno abbiamo investito nuove energie e risorse, anche in misura maggiore rispetto agli scorsi anni, convinti che la cultura è uno degli elementi fondamentali per far crescere le comunità, a partire anche dai più piccoli e dai giovani”.“Lo spettacolo dal vivo - osserva Beatrice Magnolfi, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus - torna finalmente a essere protagonista, valorizzando il territorio e la vita sociale della comunità. Abbiamo condiviso con l’amministrazione comunale un progetto culturale che consentirà di arricchire e rinnovare il dialogo tra artisti e spettatori, grazie a una proposta di qualità accessibile a tutti, capace di stimolare la riflessione e di favorire la crescita collettiva”.“Siamo lieti - spiega Patrizia Coletta, direttore della Fondazione Toscana Spettacolo onlus - di presentare un cartellone estivo multidisciplinare con appuntamenti pensati per pubblici di ogni età, che contribuirà a rilanciare la vita culturale di Castelnuovo Berardenga. Quella che sta per iniziare è un’estate che segna la ripresa delle attività teatrali in presenza e il ritorno a quel legame forte che da sempre si crea tra lo spettacolo dal vivo, i luoghi e gli spettatori. Un legame che potrà contribuire a dare nuovo impulso alla socialità e al turismo”.“Il Chianti Festival - afferma Matteo Marsan, direttore artistico della rassegna - si conferma vicino al territorio e pronto a valorizzare sempre di più la cultura come volano di rilancio turistico. Quest’anno, dopo tanti mesi di restrizioni a causa del Covid-19, la voglia di spettacoli con pubblico in presenza è ancora più forte e, grazie all’impegno del Comune di Castelnuovo Berardenga e alla collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, siamo riusciti a mettere in piedi un cartellone ricco di appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti dove non mancheranno ospiti qualificati a livello nazionale”.