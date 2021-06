Gran finale a NEXT con ''Traviata'' di Monica Casadei e ''Litost-The Otherness'' di Marianna Miozzo

Sabato 19 giugno alle 21.30 presso l’Anfiteatro della Fortezza Medicea di Siena

La prima edizione di NEXT Festival chiude con un’altra indimenticabile serata all’insegna della grande danza contemporanea. Sabato 19 giugno alle 21.30 presso l’Anfiteatro della Fortezza Medicea di Siena, nell’ultimo appuntamento della rassegna diretta dalle Compagnie di danza professioniste di Siena: Adarte, Francesca Selva e MOTUS, andranno in scena “Traviata” di Monica Casadei e “Litost-The Otherness” di Marianna Miozzo.“Traviata” della Compagnia Artemis Danza è il primo capitolo di un coraggioso progetto firmato da Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana che propone una versione dell’opera del celebre Maestro Giuseppe Verdi, letta dal punto di vista di Violetta, una donna contro tutti, al centro di una società maschilista. Violetta, pur malata e pur cortigiana, anela a qualcosa di puro. Contro di lei, si scagliano le regole borghesi espresse dal padre di Alfredo, Giorgio Germont, emblema di una società dalla morale malsana, che la indurrà al sacrificio più estremo.La serata ospita anche “Litost-The Otherness”, un progetto artistico nato dall’idea della danzatrice e giovane coreografa Marianna Miozzo per affrontare attraverso il linguaggio della danza il tema del rapporto con l’altro. Dopo una tournée in Palestina, luogo per eccellenza in cui si intrecciano le diversità e si verificano conflitti su quel confine che segna la separazione tra identità e alterità, l’artista ha deciso di utilizzare il muro come oggetto archetipico attorno al quale organizzare la riflessione e l’operazione artistica. Il muro rappresenta in modo molto efficace la spinta ad evitare il confronto con le alterità che mettono in pericolo l’unificazione in una identità ideale (litost). Ma allo stesso tempo porta sempre con sé la possibilità di essere abbattuto, scavalcato, scritto, di compiere un atto che lo trasfiguri conducendoci alla prossimità liminare di un incontro. Lo spettacolo è una produzione Artisti Drama realizzata con testo di Gabriele Dalla Barba.NEXT è molto più di un festival è un progetto originale a cura delle coreografe Simona Cieri, Francesca Lettieri e Francesca Selva nato con l’obiettivo di portare a Siena alcune tra le Compagnie e produzioni artistiche più interessanti del panorama italiano e internazionale, ma anche per dare vita ad una Rete per la danza capace di fare produzione e formazione, coinvolgendo anche il pubblico giovane.NEXT Festival è realizzato in collaborazione con Pro+ e con il sostegno di ANPIT, UniCoop Firenze e Galenica Senese.Ingresso 10€ - Ridotto studenti: 8€Biglietti acquistabili in loco il giorno dell’evento o presso il Bar del Bastione