Dance on M-ArS: un incontro fra danza e architettura a Colle di Val d'Elsa

Giovedì 24 giugno la danza di MOTUS allo spazio MARS

Una performance di danza sito-specifica per abitare artisticamente un’eccellenza dell’architettura contemporanea: il 24 giugno alle ore 21.30 allo spazio MARS la compagnia MOTUS propone Dance on M-ArS, uno spettacolo appositamente ideato per gli spazi del Palazzo Michelucci, centro propulsivo della rete dei luoghi del contemporaneo in Valdelsa.L’evento è inserito nel cartellone di “MARS Indivenire Spazio alle Arti”, il nuovo programma di appuntamenti pensati intorno all’iconico edificio al centro di Colle di Val d’Elsa che, per gentile concessione della Banca Monte dei Paschi di Siena, ospita una serie di eventi dedicati alla musica, alla danza e all’arte contemporanea.L’edificio, ideato da Giovanni Michelucci, è uno “spazio che accoglie”, disponibile ad essere “abitato” e trasformato dai cittadini e dai loro valori identitari e culturali, ma è anche un “edificio in movimento”, particolarmente adatto a diventare il palcoscenico della performance della compagnia MOTUS.“Dance on M-ArS” utilizza un linguaggio coreografico contemporaneo per sottolineare l’importanza degli spazi disegnati per la comunità che si incontra, particolarmente dopo l’esperienza di una pandemia che ha costretto tutti ad un isolamento forzato, un po’ come astronauti nello spazio.“Dance on M-ArS” è interpretato da Martina Agricoli, Paloma Biagioli, Filippo Di Crosta, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello, Mattia Solano, su coreografia di Simona Cieri (assistente Martina Agricoli) e regia di Rosanna e Simona Cieri.L’intero progetto è promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa grazie al sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena tramite il bando Siena InDivenire. Il progetto è sostenuto dalle Amministrazioni di Poggibonsi e San Gimignano, e sviluppato in collaborazione con Terre di Siena Lab, B-Side e MOTUS.L’evento è ad ingresso gratuito e si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid19. È previsto un numero massimo di partecipanti, compatibile con la capienza degli spazi, ed è necessaria la registrazione al momento dell’accesso.