''La Diana canta Siena'', alle Fonti di Pescaia la 13ª edizione

Giunta ormai alla sua 13ª edizione, giovedì 24 giugno alle ore 21.00, nell’incantevole scenario delle Fonti di Pescaia avrà luogo “La Diana canta Siena”, spettacolo organizzato dall’associazione La Diana che da circa 30 anni, in accordo con il Comune, si occupa dei Bottini, gli antichi acquedotti medievali, delle fonti monumentali e di tutto quanto riguarda l’appassionante vicenda dell’acqua legata alla storia di Siena.Sul palcoscenico naturale della splendida duecentesca fonte si alterneranno numerosi artisti che eseguiranno canzoni popolari della nostra tradizione, musica varia, melodie universali, declameranno poesie in vernacolo e racconteranno affascinanti storie.Il cast dei protagonisti è composto da Franco Baldi, Carlo Borgogni, Francesco Burroni, Sara Ceccarelli, Umberto Ceccherini, Duccio Gazzei, Silvia Golini, Bruno Giorgi, Tatiana Grazzi, Il Laboratorio del Sonetto, Paola Lambardi, Fabio Landini, Lisetta Luchini, Marta Marini, Gianmarco Nucciotti, Giorgio Stroppo, Antonio Tasso. Ad impreziosire la serata la partecipazione dell’Unione Bandistica Senese - Banda Città del Palio, diretta dal maestro Giuseppe Baldesi. Presenterà la serata Luca Luchini.Come da disposizioni verranno rispettate tutte le normative anti Covid previste. Si consiglia di arrivare con un leggero anticipo per agevolare l’assegnazione dei posti. L’ingresso è libero.