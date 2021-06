''MARS In Divenire'', al MARS/Spazio Michelucci di Colle nuovo evento di rigenerazione urbana

Danza, musica e arte contemporanea si incontrano di nuovo a Colle di Val d’Elsa

MARS In Divenire/Spazio alle arti è il nuovo programma di appuntamenti pensati intorno all’iconico edificio al centro di Colle di Val d’Elsa che per gentile concessione della Banca Monte dei Paschi di Siena ospiterà una serie di eventi dedicati alla musica alla danza e all’arte contemporanea. Già stato luogo di riconnessione, rigenerazione, innovazione e produzione artistica, in occasione del Festival dell’Architettura che si è svolto a settembre 2020, dopo il lungo periodo di chiusure e limitazioni causate dalla pandemia, è arrivato il momento di riaprire lo spazio a nuove iniziative nella speranza che molte altre se ne organizzino in futuro intorno alle arti e alla rete di luoghi del contemporaneo in Valdelsa.Il programma di giugno si declina in una serie di eventi e iniziative culturali negli spazi Michelucci e intorno alle opere architettoniche e di arte ambientale contemporanea diffuse sul territorio cittadino, per coinvolgere giovani artisti e cittadini, con linguaggi diversi e innovativi in spazi nuovi dagli utilizzi inediti.“Il MARS - Spazio Michelucci per le Arti” – dichiara l’assessore Cristiano Bianchi – “nasce dall'idea, espressa in modo embrionale già durante la campagna elettorale per le amministrative 2019, di valorizzare la sede di Banca Mps dell’architetto Michelucci, edificio di straordinario valore e dal grande potenziale inespresso. Tale idea, che aveva riscosso grandi entusiasmi, si è poi sviluppata intorno ai temi della rigenerazione urbana e ci ha aiutato a vincere due bandi di finanziamento: il primo (Festival di Architettura del MiBACT) ci ha aiutato ad accendere le luci su questo spazio per la prima volta nel 2020 in occasione dei 10 giorni di ArchiFest – Abitare il Mondo Altrimenti, mentre il secondo, Siena In Divenire della Fondazione Monte dei Paschi darà vita a questo nuovo evento “MARS In Divenire” che dal 24 al 29 giugno 2021 tornerà ad animare la piazza e gli spazi del Michelucci con musica, danza e arte contemporanea”.Giovanni Michelucci stesso aveva pensato questo edificio come attraversato dalla vita della città e da essa modificabile nel tempo, dicendo anche: "Vorrei veder mutato, cambiato, trasfigurato dalla vita quel che ho costruito. E quel che ho studiato come banca o come chiesa, ritrovarlo mercato o biblioteca o centro sociale, o quel che il tempo avesse deliberato".“Questo nuovo capitolo del MARS” - continua Cristiano Bianchi – “la sua nuova identità “In Divenire” si ricollega dunque a questo pensiero e più in generale all’idea di “Città Variabile” di Michelucci, oggi ancora più attuale in una fase storica in cui siamo chiamati a riappropriarci degli spazi del vivere comune e dobbiamo farlo in modo diverso e più consapevole. Vorrei ringraziare infine a nome dell’Amministrazione Comunale la Fondazione MPS per aver premiato il nostro progetto, i partner di questa iniziativa Terre di Siena Lab, Compagnia MOTUS, The B-Side per averne creato i contenuti e la Banca MPS per aver creduto in questa iniziativa e per la gentile concessione degli spazi”, conclude l’assessore Bianchi.Il primo appuntamento con il ciclo di formazione musicale a cura dell’associazione The B-Side sarà alle 15.30 di giovedì 24 giugno. Nella piazza del Michelucci si svolgerà il Workshop di “Informatica musicale e nozioni di fonia e produzione”, a cura di Giovanni Sala, audio e video producer, presso lo studio di registrazione Cantine di Badia a Poggibonsi. Alle 21.30 appuntamento con la danza con “DANCE ON M-ArS”, performance site specific di danza contemporanea a cura della Compagnia MOTUS. Venerdì 25 giugno alle 15.00 secondo appuntamento con la formazione musicale, questa volta Carlo Spinelli, dj e insegnante di Storia della musica ci parlerà dell'Evoluzione della Musica e del mercato musicale, le sue radici ed i suoi sviluppi”. Sabato 26 giugno tutto il pomeriggio sarà dedicato alle arti: alle 15.30 il terzo Workshop a cura di Luca Rodini – produttore, vocal coach, direttore di orchestra, talent scout e docente - su “Su gli “attori” di un progetto artistico musicale”. Seguirà la presentazione del catalogo d'arte sull'opera "L’ATTESA" di Laura Pugno, a cura del Collettivo Fare Mente Locale. A precedere l’aperitivo con selezione musicale di Dario Firuzabadì, ENTALPIA, performance sonora a cura dello stesso artista.Il 29 giugno il M-ArS diventerà il punto di partenza dell’Educational sui percorsi contemporanei a cura di Terre di Siena LAB in collaborazione con Culture Attive. Un’occasione di approfondimento dedicata ai cittadini e agli operatori turistici locali, un tour guidato alla scoperta di nuovi elementi di attrazione per la costruzione di offerte turistiche innovative nel quadro della più ampia strategia di ambito Valdelsa Valdicecina.L’intero progetto è promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa grazie al sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena tramite il bando Siena In Divenire. Il progetto è sostenuto dalle Amministrazioni di Poggibonsi e San Gimignano e sviluppato in collaborazione con Terre di Siena Lab, B-Side e Motus.