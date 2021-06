Scene all’Aria 2021, prende il via l'estate teatrale della Corte dei Miracoli di Siena

Nasce dall’esperienza degli ultimi due anni di teatro all’interno della Corte dei Miracoli e si fa forza del sostegno, partecipativo ed economico, di quella che è sempre più una grande comunità, vivace e ricca di stimoli, all’interno degli spazi della palazzina Livi.Un’estate pensata come spazio d’incontro tra la città ed il tessuto teatrale nazionale, tra gli artisti residenti all’interno dell’associazione ed i colleghi provenienti da altre città, ma anche come elemento fondamentale per un recupero della socialità e la riappropriazione dello spazio “comune” che è luogo della democrazia.Non è infatti un caso che la civiltà che ha radicato in sé il teatro sia la stessa che ha dato origine al percorso che ha portato alla democrazia contemporanea.Accanto agli spettacoli ci saranno anche dei momenti di formazione ma soprattutto ci sarà l’opportunità di poter incontrare informalmente gli artisti ospiti negli spazi espositivi, al bar e nei due cortili, che come oramai tradizione consolidata sanno diventare casa per tante persone di ogni età, cultura, interesse.Si parte con la compagnia Frosini/TImpano ed un’esperienza unica: la realizzazione in loco, attraverso una breve residenza teatrale di cui fa parte anche un seminario, di una installazione sonora, intitolata “Archeologie Future”, a partire dal loro importante repertorio teatrale; sarà la volta poi di Vittorio Continelli, il “portavoce degli dei”, che da anni gira l’Italia dei grandi teatri e quella dei cortili e dei piccoli spazi portando con se i miti dell’antichità classica, condivisi con gli spettatori con quella semplicità e grande forza evocativa che solo i grandi narratori hanno; avremo poi Alessandro Berti, ospite del Festival Voci Migranti (al suo secondo anno dopo lo straordinario successo della prima edizione), con lo spettacolo “Negri senza memoria” che fa dell’ironia un ottimo strumento di quello che un tempo avremo chiamato “teatro politico”; Silvia Frasson porterà il suo poetico “Santa Giovanna dell’Immaginazione” e tutta la sua capacità di costruire una relazione immediata con il pubblico; sarà la volta poi del premio UBU Andrea Cosentino ed il suo “Telemomò” che, in anticipo di molti anni sul dibattito tra linguaggio video e linguaggio teatrale, riesce a deostruire, con grande divertimento da parte del pubblico, il linguaggio e gli stilemi della televisione commerciale con cui tutti o quasi siamo cresciuti; avremo il ritorno del DuoVertigo, già presenti nella passata estate cortigiana, con una sonorizzazione dal vivo de “Il Gabinetto del dottor Caligari”; per chiudere, nell’ambito del Festival Metamorfosi, ospiteremo l’esemplare esperienza di teatro in carcere della compagnia Le donne del muro alto con il loro “Ramona e Giulietta”.Il secondo appuntamento di formazione, dopo quello inserito nell’ambito della residenza della compagnia Frosini/Timpano, sarà dedicato alla voce grazie a Enrica Zampetti di Zaches Teatro.Questi i nomi che costituiranno l’ossatura dell’estate alla Corte dei Miracoli; accanto a loro altri spettacoli, concerti, dj-set, presentazioni di libri e soprattutto tanta tanta socialità.Al sito lacortedeimiracoli.org e sui canali social dell’associazione sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in merito a questa lunga e piacevolissima estate.Inoltre è possibile prenotarsi per i vari eventi fino ad esaurimento posti alla mail prenotazionieventi@lacortedeimiracoli.org 02/07 ore 16-20 Compagnia Frosini/Timpano – laboratorio “Dalla scena alla creazione sonora. Genesi delle Archeologie”03/07 Compagnia Frosini/Timpano - Vernissage "Archeologie Future"08/07 ore 21:30 Vittorio Continelli - Discorso sul Mito-Dioniso!10-11/07 ore 10-13 e 14-16 Enrica Zampetti – laboratorio “Il corpo della voce. Il respiro e la voce come cura di sé”23/07 ore 21:30 Alessandro Berti - Negri senza memoria (Festival Voci Migranti)12/08 ore 21:30 Silvia Frasson - Santa Giovanna dell'immaginazione19/08 ore 21:30 Andrea Cosentino - Telefonò26/08 ore 21:30 DuoVertigo - Il gabinetto del dottor Caligari (sonorizzazione dal vivo)02/09 ore 21:30 Le donne del muro alto - Ramona e Giulietta (Festival Metamorfosi)