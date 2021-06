Lodo Guenzi dello Stato Sociale al Festival Piazze d’Armi e di Città di Possibonsi

In prima regionale “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio”

Sarà Lodo Guenzi, il celebre frontman dello Stato Sociale, ad aprire gli appuntamenti di luglio del Festival Piazze d’Armi e di Città di Poggibonsi, il cartellone estivo promosso da Comune e Fondazione Elsa con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Siena.Lodo Guenzi, giovedì 1 luglio alle 21.30 al Cassero della Fortezza di Poggibonsi, sarà protagonista di “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio” di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi in collaborazione con Daniele Parisi e Gioia Salvatori per la regia di Nicola Borghesi. Lo spettacolo, in prima regionale, è un recital che vede Lodo protagonista in veste di attore, ma in cui canterà e suonerà anche alcuni brani.Come scrivono gli autori nella scheda di presentazione “ ‘Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio’ è una messa in scena che parte dalla stand up e si perde in una storia vera, in più storie vere che rendono possibili le digressioni dell’attore/personaggio e che diventano anche una riflessione sul perché si continui a stare sulla scena oggi. Per passione forse, per imparare a guardarci e riconoscerci come esseri umani? Per amore? Perché non c’è niente altro da fare? Per dimenticare? Per ricordarsi? Sicuramente per ascoltare una storia.” Uno spettacolo che unisce teatro e musica e che vuole divertire e far riflettere.Lo spettacolo è una prima regionale ed è a cura dell’associazione Timbre Poggibonsi.Ingressi: intero € 15 ridotto € 13 (Soci Timbre, under 18) + diritti di prevendita.Informazioni e prevendite presso il Teatro Politeama in orario cinema e on-line su www.politeama.info Piazze d'armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Club, Music Pool, Associazione culturale Timbre, AdArte, Parco Archeologico della Fortezza, ViaMaestra, con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e PAN URANIA SPA come main sponsor.Tutto il programma del festival è disponibile su www.politeama.info Informazioni presso Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi – 0577 983067 int.2 (in orario cinema) – info@fondazioneelsa.it , informazioni anche sulla pagina FB Piazze d’Armi e di città.