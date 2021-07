Pedali, passione e bellezza: a Buonconvento torna il ''Festival di Nova Eroica''

Dal 15 al 18 luglio uno dei borghi più belli d’Italia, ospita il format ciclistico targato Eroica e diventa palcoscenico per quattro giorni dedicati alle eccellenze del territorio

Pedali, passione e bellezza: dal 15 al 18 luglio Buonconvento, uno dei borghi più belli di Italia torna ad ospitare il “Festival di Nova Eroica” appuntamento che offre la possibilità di scoprire un territorio unico attraverso lo sport, la musica e l’enogastronomia.Street food con prodotti tipici, spettacoli e ancora musei aperti, passeggiate nella natura e itinerari in bici: il paese toscano diventa palcoscenico per quattro giorni che raccontano la qualità della vita.Voluto e organizzato dalla Pro Loco di Buonconvento, il festival ospita nei giorni del 17 e 18 luglio la quinta edizione di “Nova Eroica”, format ciclistico firmato Eroica che permette a tutti i tipi di bici di percorrere un tratto dello storico tragitto che si snoda tra le strade bianche di una delle terre più belle del mondo e offre un programma studiato per ciclisti di ogni tipo ed età.La festa inizierà il giovedì 15 luglio quando – a partire dalle ore 19.00 - il borgo si animerà con il “Ristorante di Strada” che, con i suoi stand enogastronomici, proporrà pizza e piatti tipici toscani come pici al sugo, pasta al forno, panzanella, carne chianina e cinta senese alla brace, verdure fritte, dolci fatti in casa.Alle ore 21.00 in piazzale Garibaldi, si torna alla musica dal vivo con il concerto del cantautore Nicola Costanti (ingresso libero).Venerdì 16 luglio a partire dalle ore 16.00 sarà aperto il “Bike Village” che sarà allestito a fianco delle mura di Buonconvento. Qui sarà possibile visitare la mostra itinerante di Eroica nel mondo, il mercatino eroico e l’area accoglienza degli sponsor di Eroica. In questo spazio inoltre si alterneranno ospiti illustri in coinvolgenti talk show dedicati al mondo del ciclismo.Dalle ore 19.00 torna l’offerta del “Ristorante di Strada” mentre un DJ set garantirà il clima di una grande festa popolare.Sabato 17 luglio è il giorno della Nova Eroica e si gareggia contro il tempo. La formula è quella che piace tanto: si pedala in gruppo per lunghi tratti poi la sfida si accende in alcune sezioni di percorso lungo le quali il cronometro indicherà la classifica finale. Saranno disponibili tre diversi percorsi: rispettivamente 62 chilometri (“Val d’Arbia), 85 chilometri (“Crete Senesi”) e 130 chilometri (“Terra di Siena”). Il via per tutti sarà dato alle ore 8.00 mentre la premiazione è prevista per le ore 17.00.Una giornata davvero per tutti: sportivi e non potranno pranzare e cenare con le prelibatezze del “Ristorante di Strada” (apertura a pranzo dalle ore 12.00 e a cena dalle ore 19.00) a seguire DJ set e musica dal vivo.Domenica 18 luglio torna Nova Eroica Family e protagonisti saranno mamme, papà e soprattutto ragazzi e bambini in sella ad ogni tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita. Una ciclo escursione su strade bianche con due percorsi a disposizione, rispettivamente di 27 e 14 chilometri.Alle ore 16.30 riflettori accesi su un atteso evento agonistico con il gran premio regionale dei giovanissimi “Memorial Maurizio Nardi”.Anche nella giornata di domenica, i golosi di ogni età potranno pranzare e cenare con il “Ristorante di Strada” (apertura a pranzo dalle ore 12.00 e a cena dalle ore 19.00).Inoltre nei giorni del festival sarà possibile visitare anche il Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia, allestito all’interno del meraviglioso palazzo liberty Ricci Soccini e al Museo della Mezzadria Senese, ospitato nei suggestivi spazi seicenteschi di un antico granaio padronale, che raccontano la storia di questo angolo di Toscana.Il “Festival di Nova Eroica” è un progetto della Pro Loco di Buonconvento. Le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito www.prolocobuonconvento.com Su Facebook: Nova Eroica oppure Proloco BuonconventoPer partecipare alla Nova Eroica: informazioni e prenotazioni su www.novaeroica.it