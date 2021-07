La danza dei Motus al tramonto tra le opere del Parco Sculture del Chianti

Giovedì 8 Luglio al Parco Sculture del Chianti la performance “Dialoghi” della compagnia Motus

Al via il cartellone del Chianti Festival, Giovedì 8 Luglio alle ore 19:00 con la performance “Dialoghi” della compagnia Motus, uno spettacolo sito-specifico ideato per gli spazi del Parco Sculture del Chianti di Pievasciata, un luogo dove la natura si unisce all’arte contemporanea.In questo connubio fra opere, alberi, suoni, colori, luci e altri elementi del bosco, si inserisce la danza dei Motus che, al tramonto, racconterà una storia contemporanea per denunciare la distruzione della natura e gli interessi economici che minacciano il pianeta, ipotecando le generazioni future. Lo spettacolo si dilata nello spazio anfiteatro coinvolgendo gli spettatori in un rapporto emozionale diretto dove pubblico e artisti hanno stesso diritto di cittadinanza. Una performance che impone una riflessione sulla responsabilità e sul ruolo che ognuno può e deve avere nella battaglia per la salvaguardia ambientale, affinché, dopo la temuta tempesta, il sole torni ad illuminare un mondo migliore.Lo spettacolo, con coreografie di Simona Cieri e Martina Agricoli su regia di Rosanna e Simona Cieri, è interpretato da Martina Agricoli, Paloma Biagioli, Filippo Di Crosta, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello e Mattia Solano.Informazioni. Il Chianti Festival è realizzato dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan. Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19, con obbligo di prenotazione. Per informazioni sul costo dei biglietti e sule prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com www.toscanaspettacolo.it . Per essere sempre aggiornati, inoltre, è possibile seguire anche la Pagina Facebook Chianti Festival.