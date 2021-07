Concerto sinfonico in Piazza del Campo del 16 luglio, disponibili i biglietti gratuiti

Concerto diretto da Antonio Pappano con il violino solista Ilya Gringolts e l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia

Finalmente disponibili i biglietti per partecipare all’evento più atteso del Chigiana International Festival & Summer Academy 2021: il concerto in Piazza del Campo che avrà luogo il 16 luglio, alle ore 21.30, con la direzione di Antonio Pappano alla testa dell’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia e lo straordinario violino solista di Ilya Gringolts, organizzato dall’Accademia Chigiana in collaborazione con il Comune di Siena.In programma tre grandi classici del repertorio ottocentesco: l’Ouverture dall’opera Nabucco di Giuseppe Verdi, il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Pëtr Il’ič Čajkovskij e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.Il concerto avrà inizio ore 21.30, con diretta radiofonica su Rai Radio 3 e sarà trasmesso nelle settimane successive in differita TV su RAIUNO e RAI5.A partire dalle ore 10.00 di mercoledì 7 luglio sarà possibile prenotare i biglietti sia online sia telefonicamente con le seguenti modalità:- online, all’indirizzo https://chigiana.b-ticket.com/ticketshop/webticket/eventlist accessibile anche dalla biglietteria della Chigiana ( www.chigiana.org ). Al termine della prenotazione occorrerà stampare o conservare in formato digitale la ricevuta di prenotazione, da presentare all’accesso ai Varchi consentiti per i soli spettatori del concerto;- telefonicamente, chiamando il numero 3339385543, tutti i giorni (esclusa la domenica) dalle 9.30 alle 12.30. Chi avrà prenotato telefonicamente potrà ritirare il biglietto di ingresso al concerto presso la Biglietteria di Palazzo Chigi Saracini (via di Città 89 – Siena), tutti i giorni (esclusa la domenica) dalle 9.30 alle 12.30. Il giorno 16 luglio dalle 9.30 fino alle ore 18.00.Sarà possibile prenotare un massimo di 4 biglietti per singolo richiedente, che sarà tenuto a fornire il nome degli altri spettatori.Il concerto, così come per tutti gli eventi in programma per il Chigiana International Festival & Summer Academy 2021, si svolgerà nella massima sicurezza per il pubblico e gli artisti, seguendo accuratamente l’applicazione dei protocolli anti-Covid. Per questo motivo il numero di biglietti disponibili sarà necessariamente limitato per garantire il distanziamento.