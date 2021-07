''Waterloo, il caso e il destino'', lo spettacolo spostato a martedì 13 luglio

Appuntamento alle 21.30 in Piazza Jacopo della Quercia con la Compagnia della Piuma di Amat all'interno della rassegna dei Teatri di Siena “EstatEventi 2021”

Cambio di data per lo spettacolo “Waterloo, il caso e il destino”, a cura della Compagnia della Piuma di Amat, che per evitare sovrapposizioni con la finale del Campionato europeo di calcio è stato spostato a martedì 13 luglio, ore 21.30, in Piazza Jacopo della Quercia. La produzione, interna al cartellone estivo dei Teatri di Siena, EstatEventi 2021, andrà in scena nel duecentesimo anno della morte di Napoleone Bonaparte. Con soggetto e regia di Sergio Basile, lo spettacolo è un racconto epico-musicale per voce narrante, orchestra, canto e tamburino.I testi di Victor Hugo che descrivono la battaglia, tratti da I miserabili, sono lo spunto per dipanare un racconto coinvolgente dell’evento che ha cambiato le sorti dell’Europa. I vari movimenti della narrazione si intersecano a quelli musicali composti da Nino Rota per il film Waterloo di Sergej Bondarchuk del 1970, in una sorta di alternanza e sovrapposizione.Sergio Basile, noto attore teatrale, ma anche di cinema e televisione, che collabora con la Compagnia della Piuma dal 2015 - citiamo tra le altre la sua partecipazione alla serie Rai L’Amica geniale - ricorda come la lettura delle pagine dedicate alla battaglia di Waterloo lo abbia affascinato fin da giovanissimo, tanto da recitarle molto spesso durante i provini.Rinviato invece alla stagione invernale lo spettacolo originariamente previsto per martedì 13 luglio, “Purgatorio, la notte lava la mente” compagnia Lombardi-Tiezzi.