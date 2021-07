Siena, al via il contest per produzione musicale rap o trap

#FreestyleWildstyle arriva a Siena

Si terrà domani, venerdì 9 luglio, alle ore 18 nei giardini della Lizza l’appuntamento promozionale e informativo sul Contest Rap o Trap organizzato da Outsiders Siena e Comune di Siena."Sono felice - ha detto l’assessore alle Politiche Giovanili Clio Biondi Santi – per l’inizio di questo progetto teso a stimolare la creatività musicale dei giovani e, al contempo, dar loro l’opportunità di farsi conoscere in questo particolare ambito artistico".Il Comune di Siena, sensibile alla situazioni di disagio innescate dai lunghi mesi di restrizioni sociali determinate dalla pandemia, che hanno sì interessato tutte le fasce di età, ma in modo particolare quelle giovanili, abituate a frequentazioni molto più assidue, ha deliberato varie iniziative, alcune già in essere come il ricco calendario di E… state nei quartieri, al quale si aggiunge adesso il Contest Rap o Trap.#FreestyleWildstyle arriva a Siena con due iniziative che, viste le tendenze e i gusti culturali del momento, sicuramente riusciranno ad attirare giovani tra gli 11 e i 17 anni. "Questo il target di riferimento – ha specificato Biondi Santi - per il quale è forte la nostra attenzione, in modo da incentivare e valorizzare le energie giovanili, incoraggiando lo spirito di iniziativa capace di indirizzare positivamente la loro crescita, sia in termini culturali sia sociali".Le iscrizioni sono aperte dal 10 al 16 luglio, attraverso il link https://www.coopcat.it/2021/07/02/freestylewildstyle/ Tra tutti coloro che faranno domanda la giuria, composta da Zatarra, Lezzo Aka Niente, Charlie Dakilo, Mistilla, A.N.D. (Menti Criminali), l’assessore Clio Biondi Santi e un funzionario del Comune di Siena, selezionerà 10 persone per arrivare poi a solo 4 con la semifinale che si terrà dal 20 al 26 luglio, mentre la finale si svolgerà dal 30 luglio al 5 agosto. Al vincitore la possibilità di registrare un videoclip con un suo pezzo musicale, al secondo classificato una registrazione, sempre in studio, e al terzo e quarto una t-shirt del contest.Per quanto riguarda la realizzazione del murales a breve verranno fornite le relative informazioni.Info: FB @progettOutsiderSiIG @outsidersiena