ZAL FEST 2021, a Chiusi arrivano Guido Catalano e Micah P. Hinson

Dal 24 luglio, torna l’estate di musica e teatro senza confini, un’unica piazza tra Toscana e Umbria per il festival itinerante, dai creatori del Lars Rock Fest

Tutto pronto per la seconda edizione dello ZAL FEST, il progetto dell’associazione GEC Gruppo Effetti Collaterali in collaborazione con il Comune della Città di Chiusi ed il Comune di Castiglione del Lago (PG).Si comincia con la cittadina di Porsenna, nella splendida cornice di piazza Vittorio Veneto a Chiusi Città:Sabato 24 luglio alle ore 19 sarà Guido Catalano con il suo “Favoloso vivo tour” ad inaugurare il festival. Dopo il successo di "Fiabe Per Adulti Consenzienti" (Rizzoli, Febbraio 2021) e il "Gran Reading di San Valentino”, evento on-line che ha raccolto oltre 10.000 partecipanti, il poeta-pop, testimone e parte della trasformazione della poesia con internet, nella forma e nella comunicazione, presenterà al pubblico un nuovo spettacolo, un reading per voce sola, costellato di racconti di vita vissuta, sperata, sognata, con una propensione spinta all’amore in tutte le sue forme conosciute. “Perché non c’è disastro da cui non ci si possa salvare grazie a una bella risata.”La settimana dopo, sabato 31 luglio, alle ore 21.30, sarà invece la volta dell’istrionico e magnetico artista texano Micah P. Hinson. L’uomo, l’artista dell’apocalisse e delle rinascite Micah P. Hinson ha registrato il suo primo album "Micah P. Hinson and the Gospel of Progress" nel 2004. Pochi anni dopo l’esordio, arriva il clamoroso “The Pioneer Saboteurs” dove fonde sperimentazione e classicismo, in un album che è rimasto una delle sue vette artistiche. Torna oggi in Italia a promuovere un nuovo disco in uscita nei prossimi mesi, prodotto dall'amico Alessandro “Asso” Stefana che lo accompagnerà anche nella data chiusina.- 24.07, ore 19, Piazza Vittorio Veneto, Chiusi, Guido Catalano, Favoloso vivo tour, reading.- 31.07, ore 21.30, Piazza Vittorio Veneto, Chiusi, Micah P. Hinson & Alessandro 'Asso' Stefana, concerto- 06.08, ore 21.30, Rocca del Leone, Castiglione del Lago Stuart Braithwaite from Mogwai, concerto- 29.08 ore 21.30, Rocca del leone, Castiglione del lago, Elio Germano e Teho Teardo in "Viaggio al termine della notte" liberamente tratto dal capolavoro di Louis Ferdinand CélineI posti sono limitati. Biglietti e info, pagina facebook ZAL Fest e Gruppo Effetti Collaterali o all’indirizzo e-mail info@assogec.it.