Siena, gli appuntamenti della settimana dal 12 al 19 luglio di ''E... state nei quartieri''

Altra settimana altro programma, dal 12 al 19 luglio a Siena, di "E… state nei quartieri" con iniziative dedicate a tutte le età.Si parte dal Parco Ochino dell’Acquacalda, il 12, dalle 18 alle 19.30 con incontri di gioco legati al baseball e rivolti a sviluppare le abilità dei bambini e dei ragazzi in un contesto di gruppo, promossi dall’associazione Siena Baseball club ai quali parteciperanno anche tecnici ed educatori della Federazione Italiana Baseball Softball. Appuntamento che verrà replicato il 19 luglio, sempre dalle 18 alle 19.30, ai giardini della Lizza.A Taverne d’Arbia, il 13, 14 e 15, dalle 21 alle 23, in piazza San Giorgio, con il villaggio ludico per bambini dai 3 anni in poi, ma anche per adolescenti, giovani e le loro famiglie organizzato dal CSI (Centro Sportivo Italiano) comitato di Siena.A Isola d’Arbia, nel Campino, il 14, 16 (con gli allenamenti) e il 19 (con le gare), delle “Olimpiadi di quartiere” per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Appuntamento, dalle 21 alle ore 24, a cura della cooperativa sociale Alioth che porterà alla riscoperta di antichi giochi quali campana, palla avvelenata, ruba bandiera, strega comanda color. La stessa, il 15 luglio, dalle 19 alle 22, con partenza dai giardini davanti al Cag, proporrà il “Trekking lungo la Francigena”.A San Miniato il 15 alle 21.30 in piazza della Costituzione: “di Cielo e di Terra… a San Miniato”. Una serata di osservazione del cielo con l’Unione astrofili senesi, e la presentazione, da parte della sezione soci Coop Centro Italia, di un’iniziativa rivolta alla conservazione del verde urbano.L’attività di sicurezza sarà svolta, come per tutti gli altri appuntamenti, dal Vab (vigilanza antincendi boschivi).