Chianti Festival: il 15 luglio Federico Buffa alla Certosa di Pontignano

Alle 21.15 il giornalista e telecronista sportivo protagonista di “Due pugni guantati di nero”

Castelnuovo Berardenga. Il Chianti Festival si prepara ad accogliere Federico Buffa, giornalista e volto noto della tv, con il suo spettacolo Due pugni guantati di nero. L'appuntamento è in programma giovedì 15 luglio, alle ore 21.15, alla Certosa di Pontignano, preceduto da una cena-buffet a partire dalle ore 19.30. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di prenotazione.Lo spettacolo Due pugni guantati di nero, diretto e interpretato da Federico Buffa insieme a Alessandro Nidi, è dedicato a una delle immagini sportive più famose del Novecento, datata 16 ottobre 1968, anno anche dell'uccisione di Martin Luther King. Quel giorno, alle Olimpiadi di Città del Messico, i due velocisti neri americani Tommie Smith e John Carlos salirono sul podio dei 200 metri e, al momento dell’esecuzione dell’inno statunitense, abbassarono la testa e alzarono un pugno chiuso indossando dei guanti neri (simbolo del black power) come gesto di solidarietà verso le battaglie dei neri per affermare i loro diritti civili in America. Sul podio insieme a loro salì anche l'atleta australiano Peter Norman che durante la cerimonia, per solidarietà con i due atleti afro-americani, indossò la coccarda dell’Olympic Project for Human Rights. Una volta scesi dal podio, la carriera di Tommie Smith e John Carlos finì, bruciata da quel gesto e dal contesto storico e sociale dell'epoca negli Stati Uniti, ma nel 2005 i tre atleti inaugurarono insieme un monumento per ricordare quel giorno in Messico, dove non erano due neri e un bianco ma tre esseri umani che chiedevano rispetto e giustizia per tutti.Informazioni. Il Chianti Festival è realizzato dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com www.toscanaspettacolo.it dove è possibile approfondire anche tutte le modalità di prenotazione. Per essere sempre aggiornati, inoltre, è possibile seguire la Pagina Facebook Chianti Festival.