''M'Incammino con Dante'', la Divina Commedia lungo la via Francigena

Da San Gimignano a Radicofani con tappa a Siena mercoledì 14 agosto

All’interno della rassegna “Siena con gli occhi di Dante”, itinerari guidati sulle tracce del Sommo Poeta, nati in collaborazione tra il Comune di Siena, AGT Siena, Centro Guide Siena e Federagit Siena, al via da oggi, lunedì 12 luglio, “M’incammino con Dante”, otto giornate lungo la via Francigena all’insegna della Divina Commedia, a cura dell’associazione L’Agresto.Attraversando i comuni della provincia senese, tra i più rappresentativi in tutto il mondo, l’obiettivo di riscoprirli e valorizzarli con gli occhi del poeta fiorentino.Il percorso si articola in otto tappe. Dopo la partenza da San Gimignano di oggi, si attraverseranno centri storici importanti e patrimonio dell’umanità come Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Siena, Buonconvento, Torrenieri, San Quirico, Bagno Vignoni, la Val D’Orcia con Castiglione, Gallina, Abbadia San Salvatore, Proceno e infine Radicofani.Appuntamento con Siena mercoledì 14 luglio alle ore 18 alle Logge del Papa con al rievocazione storica di attori e figuranti in costume con la declamazione di canti della Divina Commedia. Alle 18.15 la presentazione del calendario delle visite guidate “Siena con gli occhi di Dante” a cura di AGT Siena, Centro Guide Siena e Federagit Siena. Partenza della visita guidata alle 18.30 in compagnia di figuranti in costume.Tutto il percorso verrà seguito e documentato da un fotografo/videomaker che si occuperà della creazione di contenuti atti alla pubblicazione contestuale degli eventi a mezzo social, praticamente in tempo reale, nell’ottica di raggiungere il più alto numero possibile di persone e di interazioni con esse, anche mediante sponsorizzazioni mirate delle varie pagine e portali a nostra disposizione.Prenotazione obbligatoria al numero 0577/43273, 334/8418736 e attraverso la mail sienaedante@gmail.com . Le visite sono gratuite.