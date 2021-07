Chianti Festival: nuove serate sotto le stelle fra musica e teatro

Giovedì 22 luglio Italian Jazz Quartet a Castelnuovo Berardenga. Venerdì 23 luglio tappa teatrale a Quercegrossa

Il Chianti Festival continua ad animare Castelnuovo Berardenga e il suo territorio con appuntamenti di musica e teatro sotto le stelle. I prossimi appuntamenti sono in programma giovedì 22 luglio a Castelnuovo Berardenga, in Piazza Marconi, con la musica dell’Italian Jazz Quartet, mentre venerdì 23 luglio il Chianti Festival si sposterà a Quercegrossa con Prezzemolina, performance messa in scena dalla Compagnia I Topi Dalmata. Entrambe le serate inizieranno alle ore 21.15 con obbligo di prenotazione, nel rispetto delle norme anti Covid-19.L’Italian Jazz Quartet vanta un repertorio che spazia da classici italiani di autori quali Gino Paoli, Pino Daniele e Alex Britti a brani in arrivo dalla tradizione jazz statunitense. I quattro componenti del gruppo, nato nel 2019, uniscono i loro gusti artistici a un repertorio popolare e celebre senza stravolgere i brani proposti e offrono ogni volta al proprio pubblico serate all'insegna della varietà e dell'intrattenimento musicale. La Compagnia I Topi Dalmata, invece, porterà in scena, con Prezzemolina, una storia per adulti e bambini animata da colpi di scena e comicità, raccontando la novella antica della vita di una ragazza ingegnosa fra mille avventure, streghe, regine e fate famose.Informazioni. Il Chianti Festival è realizzato dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan e de Lo Stanzone delle Apparizioni. Le serate musicali sono gratuite, mentre gli altri appuntamenti prevedono biglietti con costo diverso. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com www.toscanaspettacolo.it . Per essere sempre aggiornati, inoltre, è possibile seguire la Pagina Facebook Chianti Festival.