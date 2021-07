''E... state nei quartieri'', il programma dal 20 al 26 luglio

A Siena ''E… state nei quartieri continua''. Ecco nel dettaglio il programma dal 20 al 26 luglio.A Taverne d’Arbia, il 20, 21 e 22, dalle 18 alle 21, in piazza S. Giorgio, torna il villaggio ludico per bambini dai 3 anni in poi, adolescenti, giovani e famiglie organizzato dal CSI (Centro Sportivo Italiano) comitato di Siena.Spostandosi nel Campino di Isola d’Arbia, il 21, 23 e 26, proseguono le “Olimpiadi di quartiere” per ragazzi dai 6 ai 14 anni a cura della cooperativa sociale Alioth. Un appuntamento che, dalle 21 alle ore 24, porterà alla riscoperta di antichi giochi come la campana, palla avvelenata, ruba bandiera, strega comanda color.Il 26 luglio, invece, nel Parco Unità d’Italia in strada di Pescaia, nuovi incontri di gioco legati al baseball promossi dall’associazione Siena Baseball club, ai quali parteciperanno anche tecnici ed educatori della Federazione Italiana Baseball Softball. Lo scopo è quello di sviluppare le abilità dei bambini e dei ragazzi in un contesto di gruppo.