Maratona musicale degli studenti del Franci

Gli studenti dell'Istituto Musicale ''Rinaldo Franci'', terranno oggi, mercoledì 21 luglio dalle ore 17.30, una 'Maratona Musicale', "manifestazione di protesta per evitare la revoca di comodato d'uso dei locali del Conservatorio da parte del Comune di Siena che metterebbe a rischio la statizzazione."La manifestazione - spiegano dalla Consulta studentesca - è rivolta a tutta la città e non ha assolutamente schieramento politico. Suoneremo in Prato Sant'Agostino, davanti alla sede del Franci e tutti sono invitati a partecipare e a unirsi a noi a sostegno del futuro del Franci.