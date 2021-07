Ai Fisiocritici ''PoetASTRI, chiacchiere al Museo tra il lusco e il brusco''

Con Francesco Burroni e Mauro Chechi, Accademia dei Fisiocritici, mercoledì 28 luglio ore 21.30

“PoetASTRI: chiacchiere al Museo tra il lusco e il brusco” è il titolo dello spettacolo con l’attore e poeta Francesco Burroni e il cantastorie Mauro Chechi: andrà in scena il 28 luglio alle ore 21.30 nella corte a cielo aperto dell’Accademia dei Fisiocritici per l’ultimo appuntamento di “d’ESTATEvi! Serate artistiche attorno al pozzo (di scienza)”.I grandi improvvisatori toscani intratterranno il pubblico con racconti, rime e storie del loro repertorio ma anche con le improvvisazioni poetiche e teatrali che gli stessi spettatori ispireranno loro suggerendo, come soggetti, reperti a piacere del Museo di Storia Naturale dell’Accademia che sarà aperto dalle ore 21,00. Per la prima volta saranno proiettati nella corte alcuni animali presenti nelle vetrine della sezione zoologica.Ingresso: 10,00 €. Prenotazione obbligatoria con mail a eventi@fisiocritici.it fino ad esaurimento dei posti disponibili.