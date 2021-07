Siena, ''E...state nei quartieri'', gli ultimi appuntamenti di luglio

E… state nei quartieri: questi gli ultimi appuntamenti del mese di luglio nel comune di Siena.A Taverne d’Arbia, il 27, 28 e 29, dalle 21 alle 23, in piazza S. Giorgio, prosegue il villaggio ludico per bambini dai 3 anni in poi, adolescenti, giovani e famiglie organizzato dal CSI (Centro Sportivo Italiano) comitato di Siena.Nel Campino di Isola d’Arbia, il 28 con le gare e 30 con la serata finale, proseguono le “Olimpiadi di quartiere” per ragazzi dai 6 ai 14 anni a cura della cooperativa sociale Alioth. Un appuntamento che, dalle 21 alle ore 24, porterà alla riscoperta di antichi giochi come la campana, palla avvelenata, ruba bandiera, strega comanda color.Mentre il 30, alle 18.30, nella piazza davanti al Cag, spettacolo gratuito di burattini: appuntamento all’interno del calendario “Estateventi Siena 2021”, previa prenotazione inviando una email a: teatrisiena@comune.siena.it Il 27 e il 29, dalle 18 alle 23, in piazza della Costituzione a San Miniato, “Apericena” con pianobar, a cura del Comitato Terza Età e Comitato Siena 2, e allestimento di set fotografico, da parte di Siena Foto Club, per effettuare ritratti. Le foto, in formato digitale, saranno consegnate gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta.Il 31 luglio alle ore 17, nella stessa location, il Comitato Terza Età organizzerà una “Grigliata e musica con orchestra”.