Chianti Festival: nuovi appuntamenti tra musica e teatro all’aperto

Giovedì 29 luglio musica d’autore a Montaperti. Venerdì 30 luglio teatro comico a Castelnuovo Berardenga

I riflettori del Chianti Festival continuano a illuminare le serate castelnovine con due nuovi appuntamenti tra musica e teatro. Giovedì 29 luglio a Castelnuovo Berardenga, in piazza Marconi, andrà in scena lo spettacolo musicale Nùes, mentre venerdì 30 luglio il Chianti Festival animerà Montaperti con Barba Fantasy Show, varietà comico ideato e interpretato da Edoardo Nardin. Entrambe le serate inizieranno alle ore 21.15 con obbligo di prenotazione, nel rispetto delle norme anti Covid-19.Nùes, ovvero ‘nuvole’ in sardo, è un progetto musicale nato dall’incontro di Silvia Lovicario, voce e viola da gamba, e Francesco Baiguera, alla chitarra elettrica. Attraverso composizioni originali e brani di diversa estrazione, i musicisti metteranno in scena uno spettacolo originale creando un dialogo aperto e proficuo tra novità e tradizione. Con Barba Fantasy Show, invece, Edoardo Nardin, porterà sul palcoscenico un varietà comico irriverente e poetico prodotto dalla Casa di produzione di arti sceniche ‘Factory TAC - Teatro Arte Creatività’ di Prato. Autore e protagonista dello spettacolo, Nardin animerà il palco con uno spettacolo rivolto a grandi e piccini utilizzando linguaggi diversi: dal teatro fisico al circo fino alle illustrazioni.Informazioni. Il Chianti Festival è realizzato dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan e de Lo Stanzone delle Apparizioni. Le serate musicali sono gratuite, mentre gli altri appuntamenti prevedono biglietti con costo diverso. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com www.toscanaspettacolo.it . Per essere sempre aggiornati, inoltre, è possibile seguire la Pagina Facebook Chianti Festival.