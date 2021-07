Chianti Festival: in scena a San Gusmè lo spettacolo ''Variazioni sull’anatra''

Sabato 31 luglio alle 21.15 in piazza Castelli, performance tutta al femminile con la compagnia Ensarte

Il Chianti Festival fa ancora tappa nel borgo castelnovino di San Gusmè. Sabato 31 luglio, alle ore 21.15, piazza Castelli sarà animata da ‘Variazioni sull’anatra’, spettacolo teatrale tratto dall’omonima opera del drammaturgo David Alan Mamet e rivisitata dalla Compagnia teatrale Ensarte durante la residenza artistica presso il ‘Teatro Vittorio Alfieri’ di Castelnuovo Berardenga. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di prenotazione.Lo spettacolo. ‘Variazioni sull’anatra’, nato dalla penna del drammaturgo e sceneggiatore americano David Mamet, è un testo leggero e ironico che racconta, attraverso la metafora delle anatre, il dramma della stasi e dell’attesa, dell’oblio e del ricordo e del destino dello spettatore di fronte alla libertà dell’arte. La compagnia Ensarte, con una rilettura tutta al femminile dell’opera, mette in scena uno spettacolo in undici dialoghi e un epilogo che parla della natura e dell’umanità con inevitabili ed espliciti riferimenti alla pandemia da Covid-19. ‘Variazioni sull’anatra’ è diretto da Martina Guideri, che ne è anche interprete insieme a Elisa Bartoli, Lucia Donati e Martina Guideri, mentre le musiche sono curate dal Maestro Marcello Faneschi.“La pandemia - afferma Martina Guideri, regista e attrice dello spettacolo - ci ha spinto a realizzare questa performance teatrale rielaborando un testo giovanile di David Mamet. Così come gli eventi legati al Covid-19 hanno deformato la nostra quotidianità, noi abbiamo ‘deformato’ l’originale messa in scena dell’opera del famoso drammaturgo americano. Il testo, convenzionalmente affidato a due uomini, è stato, così, adattato per una realizzazione tutta al femminile, dove ad alternarsi nei vari dialoghi sono una senzatetto che vive nel parco, un’anziana smemorata e una giovane runner. Ognuna delle tre donne ha in sé qualcosa di umano e qualcosa dell’anatra e dal loro incontro nasceranno relazioni ‘imprevedibili’.Informazioni. Il Chianti Festival è realizzato dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan e de Lo Stanzone delle Apparizioni. Le serate musicali sono gratuite, mentre gli altri appuntamenti prevedono biglietti con costo diverso. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com www.toscanaspettacolo.it . Per essere sempre aggiornati, inoltre, è possibile seguire la Pagina Facebook Chianti Festival.