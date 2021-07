ZAL FEST 2021: a Chiusi arriva il grande rock con Micah P. Hinson

Sabato 31 luglio il musicista statunitense nella cittadina etrusca per una tappa di un breve tour che sta facendo in Italia

Entra nel vivo la seconda edizione dello ZAL FEST, il progetto dell’associazione GEC Gruppo Effetti Collaterali in collaborazione con il Comune della Città di Chiusi ed il Comune di Castiglione del Lago (PG).Nella cittadina di Porsenna nella splendida cornice di piazza Vittorio Veneto a Chiusi Città, sabato 31 luglio, alle ore 21.30, ci sarà l’esibizione dell’istrionico e magnetico artista texano Micah P. Hinson. L’uomo, l’artista dell’apocalisse e delle rinascite. Micah P. Hinson ha registrato il suo primo album "Micah P. Hinson and the Gospel of Progress" nel 2004. Pochi anni dopo l’esordio, arriva il clamoroso “The Pioneer Saboteurs” dove fonde sperimentazione e classicismo, in un album che è rimasto una delle sue vette artistiche.Torna oggi in Italia in un breve tour che tocca anche Chiusi in omaggio alle terra del Lars Rock Fest e dove opera da circa un decennio l’associazione Gec, molto attivita nel proporre eventi musicali e culturali Micah P. Hinson un artista particolare, uno dei pochi veri folksinger rimasti in circolazione. Con molti album già alle spalle, in questi anni è stato uno degli artisti più interessanti della scena statunitense. E anche se ha solo 40 anni, ha una voce che sembra scavare nella terra ogni volta che si avvicina a un microfono. Una voce che arriva dal passato, dai tempi di Johnny Cash e John Denver. Il live servirà a promuovere un nuovo disco in uscita nei prossimi mesi, prodotto dall'amico Alessandro “Asso” Stefana che lo accompagnerà anche nella data chiusina e molto atteso dai suoi fans e ammiratori.E la proposta musicale estiva del Gec – Gruppo Effetti Collaterali gli stessi che organizzano il Lars Rock Fest ( quast’anno sospeso) l’esibizione del noto chitarrista, orgogliosamente proveniente dal gigantesco stato del Texas, i testi schietti e sinceri lavorano da sempre in armonia col “lascito” del sud del signor P. Hinson per produrre canzoni incredibilmente profondeI posti sono limitati. Biglietti e info, pagina facebook ZAL Fest e Gruppo Effetti Collaterali o all’indirizzo e-mail info@assogec.it. Lo Zal Festival prosegue con gli altri appuntamenti:- 06.08, ore 21.30, Rocca del Leone, Castiglione del Lago, Stuart Braithwaite from Mogwai, concerto;- 29.08 ore 21.30, Rocca del leone, Castiglione del lago, Elio Germano e Teho Teardo in "Viaggio al termine della notte" liberamente tratto dal capolavoro di Louis Ferdinand Céline.