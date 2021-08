Siena, ''E...state nei quartieri'': al via i primi appuntamenti di agosto

E… state nei quartieri: al via a Siena la prima settimana di appuntamenti di agosto.A Taverne d’Arbia, il 3 alle 21,30 in piazza San Giorgio, cinema all’aperto con la proiezione di Up (2009), film di animazione della Disney diretto da Pete Docter e Bob Peterson. Il giorno dopo, trekking di circa 9 km, dalle 18 alle 21, con partenza dalla sede Avis, che organizza insieme alle associazioni di Taverne d’Arbia, e al rientro piccolo buffet offerto dal Panificio S. Rosalia.Il 5, dalle 18 alle 20, nei giardini davanti al Cag (Centro di aggregazione giovanile) di Isola d’Arbia, “Playbus”, attività di animazione di strada, con i Topi Dalmata e allestimento di un mini parco giochi itinerante.Cinema all’aperto anche a San Miniato il 4 alle 21.30 in piazza della Costituzione, con Ferdinand (2017). La favola di un toro dall'animo sensibile che si rifiuta di combattere all'interno delle corride. Il film ha ottenuto una candidatura come miglior film di animazione ai Premi Oscar e ai Golden Globe del 2018.L’attività di sicurezza sarà svolta, come per tutti gli altri appuntamenti, da Vab (vigilanza antincendi boschivi).