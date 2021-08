Torna ''Fuori Fuoco'' e la comunità si ritrova attraverso il grande cinema in piazza

Dal 6 al 26 agosto a Vagliagli-Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Rosia-Sovicille

Torna “Fuori Fuoco”, la rassegna di cinema indipendente promossa da Visionaria con la direzione artistica di Franco Vigni e Antonio Barone e realizzata in collaborazione con l’Associazione John Belushi/UCCA di Agrigento.La 12esima edizione propone una selezione di film di autori talentuosi, raramente visibili anche nei palinsesti delle reti televisive e on demand, che saranno proiettati all’aperto in luoghi della provincia, alla presenza di registi, attori e sceneggiatori.Dal 6 al 26 agosto “Fuori Fuoco” proporrà tre serate a Vagliagli - Castelnuovo Berardenga (Piazza Vittorio Emanuele), due a Gaiole in Chianti (presso il parcheggio Via Galilei) e tre a Rosia – Sovicille (presso il campino della scuola media “A. Lorenzetti”) ma anche un evento speciale: la proiezione del film “Il Marchese del Grillo” a 40 anni dalla sua uscita nei cinema, alla presenza dell’autore e attore Giorgio Gobbi, l’indimenticabile servitore Ricciotto.“Dopo tanti mesi di assenza dalle sale cinematografiche a causa della pandemia, le persone hanno bisogno di ritrovare il senso di comunità e la voglia di stare insieme, godendosi una serata di grande cinema all’aperto – ha dichiarato Franco Vigni – noi crediamo che si debba ripartire dalla cultura e con la cultura e che non ci sia modo migliore di farlo che coinvolgendo chi vive in periferia e che in questo periodo si è sentito maggiormente isolato. I film selezionati da me e Antonio Barone sono commedie che nel farci sorridere ci stimolano a guardare le cose da una prospettiva diversa: non dal centro ma dal margine. I protagonisti dei film che abbiamo scelto sono, infatti, fuori sincrono rispetto al mondo esterno verso cui agiscono la loro personale ribellione creativa”.Si parte venerdì 6 agosto da Vagliagli con il film “Dolceroma” di Fabio Resinaro. Un cocktail movie che assume i contorni di una satira scoppiettante sul mondo del cinema con sullo sfondo, una dolce-amara Roma in cui sulla proverbiale grande bellezza sembra prendere il sopravvento una grande bruttezza. Sabato 7 agosto è in programma la proiezione di “Spaccapietre” di Gianluca e Massimiliano De Serio. Una storia che partendo da un terribile fatto di cronaca: la morte nel 2015 nelle campagne pugliesi di Paola Clemente, una bracciante agricola, denuncia i soprusi e le ingiustizie del caporalato. Domenica 8 agosto chiude questo primo ciclo la serata speciale “Ricciotto” introdotta e accompagnata da Duccio Barlucchi e Alfredo Cavazzoni e dedicata ad uno dei film più significativi della commedia italiana di tutti i tempi che quest’anno festeggia 40 anni dall’uscita nei cinema: “Il Marchese del Grillo” per la regia di Mario Monicelli, interpretato dal grande Alberto Sordi. Alla serata parteciperà un ospite d’eccezione - Giorgio Gobbi - che nella pellicola interpreta il ruolo dell’indimenticabile servitore Ricciotto e che parlerà anche del suo libro “S'è svejatooo! – Ricciotto racconta il Marchese del Grillo”.La Carovana di “Fuori Fuoco” si sposta poi a Gaiole in Chianti dove mercoledì 18 agosto si terrà la proiezione di “Nevia” di Nunzia De Stefano. La straordinaria storia di una un'adolescente caparbia e ribelle, cresciuta con la nonna Nanà, la zia Lucia e la sorella più piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli. Nevia cerca di difendersi in un mondo in cui le donne non hanno posto, finché un giorno l'arrivo di un circo irrompe nella sua quotidianità. Presenterà il film la sceneggiatrice Chiara Atalanta Ridolfi. Giovedì 19 agosto è prevista la proiezione di “Bangla” di Phaim Bhuiyan, una giovanilistica commedia sentimentale dai tratti autobiografici che racconta le avventure del giovane Phaim, ventiquattrenne bangla-italiano nella Roma multietnica e multicuturale di Torpignattara. Le ultime tre serate sono previste a Sovicille nella frazione di Rosia. Martedì 24 agosto sarà proiettato il film “Effetto Domino” di Alessandro Rossetto. La surreale avventura di un impresario edile che con il suo sodale geometra prova a convertire grandi alberghi abbandonati in residenze di lusso per pensionati facoltosi di ogni parte del mondo. Alla serata saranno presenti il regista Alessandro Rossetto e l'attrice Maria Roveran. Mercoledì 25 agosto in programma c’è il film “Dolceroma” mentre giovedì 26 il film “Bangla” che prevede anche una sorpresa: il collegamento skype dal set della nuova serie tv "Bangla”.Tutte le proiezioni sono alle 21.30 e sono ad ingresso gratuito.Info su www.visionaria.eu