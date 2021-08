Chianti Festival: musica e storie per bambini in due nuovi appuntamenti a Castelnuovo

Il cartellone di eventi estivi del Chianti Festival 2021 continua all’insegna del divertimento per grandi e piccoli. I prossimi appuntamenti sono in programma giovedì 5 agosto, alle ore 21.15, a Castelnuovo Berardenga, in piazza Marconi, con la musica del TRIO F.I.L. composto da Franco Fabbrini, contrabbasso e chitarra; Irene Gonnelli, voce, e Luca Ravagni, sax e tastiere.Venerdì 6 agosto, alle ore 17, i giardini pubblici di Villa a Sesta ospiteranno lo spettacolo per bambini ‘La valigia della favole’ seguito da un laboratorio creativo. Per entrambi gli eventi è richiesta la prenotazione. Per accedere alle iniziative, inoltre, è necessario rispettare le normative sul Green pass previste dal Decreto-legge n.105 del 23 luglio 2021 per contrastare la diffusione del Covid-19, in vigore da venerdì 6 agosto.Il TRIO F.I.L. è guidato da Franco Fabbrini, bassista, contrabbassista, chitarrista, compositore e arrangiatore, oltre che docente, dal 2012, di basso elettrico e musica d’insieme al Siena Jazz University. Oltre all'attività jazzistica, Fabbrini opera anche nel campo della canzone d'autore e come compositore di musiche di scena. Il TRIO F.I.L. è completato dalla voce di Irene Gonnelli e da Luca Ravagni, al sax e alle tastiere.Il progetto ‘La valigia delle favole’ è prodotto da Lo Stanzone delle Apparizioni e ideato da Beatrice Ficalbi ed Eleonora Bracciali rielaborando l’antico metodo di narrazione giapponese del kamishibai. L’appuntamento sarà dedicato al racconto delle storie ‘La lepre e il riccio’ e ‘L'albero che non conosceva l'autunno’ con le voci narranti di Eleonora Bracciali e Davide Lettieri, le musiche di Giacomo Rossi e i disegni di Beatrice Ficalbi. Dopo lo spettacolo, i piccoli spettatori potranno partecipare a un laboratorio creativo ispirato ai temi trattati poco prima.Informazioni. Il Chianti Festival è realizzato dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan e de Lo Stanzone delle Apparizioni. Le serate musicali sono gratuite, mentre gli altri appuntamenti prevedono biglietti con costo diverso. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com www.toscanaspettacolo.it . Per essere sempre aggiornati, inoltre, è possibile seguire la Pagina Facebook Chianti Festival.