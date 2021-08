Annullata la 19esima edizione del Festival Orizzonti, i biglietti saranno rimborsati

Il Festival Orizzonti, dopo l’immediata sospensione dovuta al riscontro di una positività a Covid-19 nello staff organizzativo, viene annullato. La Fondazione comunica che i biglietti già venduti per gli spettacoli in calendario verranno tutti rimborsati.La sospensione, immediata e doverosa, della 19esima edizione del Festival Orizzonti è arrivata in seguito all’ordinanza emessa dal sindaco di Chiusi, Juri Bettollini, dopo aver accertato la positività a Covid-19 di un componente dello staff organizzativo del festival. A seguito della positività, tutto il personale organizzativo è stato posto in isolamento cautelativo e questo ha determinato l’annullamento totale del festival. Il Cda della Fondazione Orizzonti ha ritenuto poi che non ci siano gli estremi per riprendere il festival, in quanto tutti gli addetti ai lavori dovranno osservare un periodo di quarantena.La Fondazione, inoltre, fa sapere che i biglietti già venduti degli spettacoli in calendario dal 4 all’8 agosto verranno rimborsati, mentre alcuni spettacoli in programma verranno nuovamente calendarizzati nella stagione teatrale invernale. I tempi e i modi del rimborso dei biglietti verranno comunicati nel mese di settembre 2021.La Fondazione Orizzonti d’Arte e la Fondazione Toscana Spettacolo, che hanno collaborato alla realizzazione del Festival, esprimono profondo dispiacere per l’urgente e doveroso annullamento della manifestazione, che stava facendo registrare un grande successo di pubblico.