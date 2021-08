''Calici di Stelle'', Siena celebra la notte di San Lorenzo in un tour tra arte e vino

Il 10 agosto al Museo Civico, Santa Maria della Scala, Teatro dei Rinnovati, Orti dei Tolomei e Fortezza Medicea

Martedì 10 agosto, Siena torna a festeggiare la notte di San Lorenzo con “Calici di Stelle”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui il Comune di Siena è stato tra i primi fondatori, e dal Movimento Turismo del Vino con il patrocinio di Italia Agenzia Nazionale Turismo."Nonostante la complessa situazione dettata dall’emergenza sanitaria - ha dichiarato l’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli - nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dalla pandemia, per questa edizione è in programma un ricco format che prevede appuntamenti diffusi, così da coinvolgere diverse zone della città in un connubio fra cultura, arte, natura e un’eccellenza del nostro territorio come il vino di alta qualità". Per la notte di San Lorenzo "non solo la possibilità di ammirare la volta celeste per poter esprimere un desiderio per ogni stella cadente, ma l’occasione per trascorrere una serata diversa e piacevole negli spazi, tra i più belli, che Siena offre".La prima tappa del tour “stellato” del 10 agosto vedrà protagonista Palazzo Pubblico con l’apertura straordinaria notturna dalle 21 alle 24 del Museo Civico e la possibilità di visitare nei Magazzini del Sale la mostra “Terra Mater – Earth and Heaven” di Andrea Roggi. La prima mostra antologica tout-court dell’artista toscano con l’esposizione delle sue opere pittoriche realizzate fra gli anni Settanta e i primi anni Duemila, insieme ad una selezione di sculture che ripercorrono la sua carriera dagli esordi fino ad oggi, spaziando dall’estetica figurativa fino a raggiungere quella astrattista, per un totale di circa quaranta creazioni.Al Complesso museale Santa Maria della Scala, dalle 21 alle 24, sarà la volta invece: “Di segni e di sogni” di Lorenzo Marini, un allestimento che celebra il percorso artistico dell’ideatore della corrente TypeArt; e di “Viaggio nell’anima” di Daniele Zacchini. Un viaggiatore moderno che usa il colore come vera e propria unità di misura per disegnare spazio, luce, profondità e raccontare le esperienze del suo “andare”.L’ingresso a Palazzo Pubblico e al Santa Maria della Scala è gratuito, ma contingentato. Il Centro Guide di Siena e Federagit effettueranno due visite, una alle 20 e una alle 21.30, al Teatro dei Rinnovati. Uno spazio teatrale che vanta oltre sette secoli di storia intrecciata inscindibilmente con le radici di Siena e la sua gente. (Per informazioni e prenotazioni chiamare: 0577 292422 o inviare email a eventi@comune.siena.it ).Alle 21, invece, “Siena con gli occhi di Dante”: l’itinerario, con partenza dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, toccherà via Calzoleria, Piazza Tolomei, via del Moro, Piazza Provenzano, Piazza Salimbeni e Fontebranda alla ricerca dei monumenti e delle strade del tempo di Dante, tra antiche torri e case torri ancora leggibili nel tessuto urbano.Nel cammino incontreremo personaggi citati dal Sommo Poeta nella Divina Commedia come Provenzano Salvani, Pia dei Tolomei le cui storie ci parlano di un'epoca caratterizzata da scontri tra famiglie e rivalità cittadine, ma anche di grande sviluppo edilizio e finanziario, per poi terminare a Fontebranda, uno dei manufatti più imponenti e ingegnosi del primo Duecento. (Info e prenotazioni: 0577 43273/334 8418736 oppure sienaedante@gmail.com Per osservare le stelle in compagnia dell’associazione Unione Astrofili senesi, l’appuntamento, a ingresso libero, è agli Orti dei Tolomei dalle 21 alle 24,30. Richiesta la prenotazione chiamando lo 0577 292422 o scrivendo a eventi@comune.siena.it (In caso di maltempo l’iniziativa non sarà effettuata).Brindisi in Fortezza Medicea con i vini medagliati del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino che si è tenuto lo scorso maggio. Quattro le degustazioni, dalle 21 alle 24, organizzate dall’Associazione Nazionale Città del Vino. Il prezzo è di 10 euro a cui si aggiungono 5 euro di cauzione per il bicchiere che dovrà essere riconsegnato al termine degli assaggi sotto le stelle di San Lorenzo. Per info e prenotazioni: 0577 353144 o info@cittadelvino.com Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa e dei protocolli per la prevenzione del contagio da Covid-19. Per gli appuntamenti che si svolgeranno al chiuso (Teatro dei Rinnovati, Museo Civico, Magazzini del Sale e Complesso museale S. Maria della Scala) è richiesto il green pass.