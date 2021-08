Chianti Festival: chiusura con Stefano Massini alla Certosa di Pontignano

Giovedì 12 agosto lo spettacolo "L’alfabeto delle emozioni", scritto e interpretato dallo scrittore e drammaturgo fiorentino

Gran finale di stagione per il Chianti Festival 2021. L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 12 agosto, alle ore 21.15, alla Certosa di Pontignano con Stefano Massini, che metterà in scena il suo spettacolo “L’alfabeto delle emozioni”. La performance sarà preceduta, a partire dalle ore 19.30, da una cena-buffet. Per entrambi gli appuntamenti è richiesta la prenotazione scrivendo a info@teatrovittorioalfieri.com oppure consultando il sito www.teatrovittorioalfieri.com . Per accedere alle iniziative del Chianti Festival è necessario rispettare le normative sul Green pass previste dal Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 per contrastare la diffusione del Covid-19, in vigore da oggi, venerdì 6 agosto.Lo spettacolo “L’alfabeto delle emozioni” è scritto e interpretato da Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e volto noto di La7, e coinvolgerà il pubblico in un racconto profondo e ironico delle emozioni umane attraverso un viaggio fantasioso all’interno di un alfabeto immaginario in cui ogni lettera è un’emozione (‘P’ come Paura, ‘F’ come Felicità, ‘M’ come Malinconia). Attraverso l’estro e la creatività di narratore appassionato, quale è Massini, lo spettacolo sarà, così, un susseguirsi di storie sulla forza e la fragilità umana.Informazioni. Il Chianti Festival è realizzato dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan e de Lo Stanzone delle Apparizioni. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com www.toscanaspettacolo.it . Per essere sempre aggiornati, inoltre, è possibile seguire la Pagina Facebook Chianti Festival.