Musica classica in Val d’Orcia: al via Paesaggi Musicali Toscani

Dal 14 al 27 agosto l’appuntamento con la musica classica e i grandi interpreti

Musiche di Vivaldi, Brahms, Beethoven, Schubert e ancora, Ravel, Hindemith e altri grandi compositori. La grande novità del recital con la mezzo-soprano Kristen Choi e il pianista Andrea Bachetti, il concerto con il violinista greco-albanese Jonian Ilias Kadesha e la violoncellista inglese Vashti Hunter, il debutto al festival di Dimitri Ashkenazi, il concerto con il Quartetto di Venezia e il programma con il grande pianista italiano Andrea Lucchesini. Dal 14 al 27 agosto torna a San Quirico d’Orcia (Siena) l’appuntamento con l’edizione 2021 di paesaggi Musicali Toscani, la rassegna del Comune in collaborazione con Milano Classica e l'Associazione culturale "Musica Insieme".A creare una rassegna di momenti musicali speciali e indimenticabili saranno artisti di fama internazionale che da decenni suonano nei maggiori teatri del mondo e incidono per le case discografiche più importanti, e giovani interpreti, vincitori di recenti concorsi internazionali. Al Paesaggi Musicali Toscani 2021 parteciperanno musicisti provenienti dall’Italia, gli USA, Grecia, Albania, Inghilterra, Francia, Islanda, Svizzera, Spagna e il Giappone. “Anche quest’anno, in mezzo a mille difficoltà, abbiamo voluto testimoniare il grande affetto che lega la rassegna al suo pubblico, nel nome della musica, con un programma di altissima qualità. Una serie di concerti, tutti all’aperto, in condizioni di massima sicurezza” spiega l’assessore alla cultura Marco Bartoli. Un evento che tornerà ad animare alcuni dei luoghi più simbolici e rappresentativi di San Quirico d’Orcia come Vignoni, Bagno Vignoni, la chiesa della Madonna e la cappella di Vitaleta con delle incursioni musicali a Palazzo Piccolomini e alla Pieve di Corsignano a Pienza.14 agosto, ore 21:15 a Bagno Vignoni: Solisti di Milano Classica Eleonora Matsuno e Ida Di Vita, violini, Claudia Brancaccio, viola, Cosimo Carovani, violoncello, Martina Milzoni, contrabbasso, Omaggio ad Astor Piazzolla per il centesimo anniversario della sua nascita.16 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti, S. Quirico d'Orcia: Solisti di Milano Classica con Ariana Kim, violino, Violini: Eleonora Matsuno, Ida Di Vita, Alessandro vescovi, Cosetta Ponte, Viole: Jamiang Santi, Claudia Brancaccio, Violoncelli: Cosimo Carovani, Fabio Mureddu, Contrabbasso: Piermario Murelli.17 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti, S. Quirico d'Orcia: Kristen Choi, mezzosoprano e Andrea Bacchetti, pianoforte.18 agosto, ore 19:00 Madonna di Vitaleta: Concerto al tramonto, Quartetto Indaco, Eleonora Matsuno, Ida Di Vita, violini, Jamiang Santi, viola, Cosimo Carovani, violoncello.19 agosto ore 18:30 Pieve di Corsignano Pienza: Amandine Beyer, violino barocco, Manuel Granatiero, flauto traversiere, Victor Garcia, violoncello, Alice Valente Visco, voce recitante.20 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti, S. Quirico d'Orcia: Jonian Ilias Kadesha, violino e Vashti Hunter, violoncello.21 agosto, ore 6 Madonna di Vitaleta: Concerto all’Alba Coro Guido Saracini in collaborazione con l’Accademia Chigiana.22 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti, S. Quirico d'Orcia, Dmitri Ashkenazi, clarinetto, Corrado Ruzza, pianoforte, Ariana Kim, violino, Cosimo Carovani, violoncello.23 agosto, ore 19 Vignoni, Concerto seguito da cena con Marina Deliso, mezzosoprano, Marcello Scandelli, violoncello, Federica Bianchi, clavicembalo.24 agosto, 21:15 Giardino Nilde Iotti, S. Quirico d'Orcia: Leland Ko, violoncello (vincitore del Hudson Valley Philharmonic String Competition) e Matteo Guasconi, pianoforte.25 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti S. Quirico d'Orcia: Andrea Lucchesini, pianoforte.26 agosto 18:30 Palazzo Piccolomini Pienza: Quartetto di Venezia Andrea Vio e Alberto Battiston, violini, Marco Paladin, viola, Angelo Zanin, violoncello.27 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti, S. Quirico d'Orcia: La Follia Barocca Enrico Casazza, violino Marcello Scandelli, violoncello, Violini-Enrico Casazza, Angelo Calvo, Gemma Longoni, Eleonora Matsuno, Cosetta Ponte, Jamiang Santi, Alessandro Vescovi, Viole-Francesca Turcato, Gianni de Rosa Violoncello-Marcello Scandelli, Contrabbasso-Alessio Depaoli.Concerti € 10.– ridotto € 6 eccetto > Ingresso al concerto di lunedì 16 e di venerdì 27 agosto € 15Cena a Vignoni € 20Abbonamento € 80 Per residenti sconto 40% dà diritto all'ingresso con posto riservato per tutti i concerti fino a 10 minuti dall'inizioI posti sono rigorosamente limitati, salvo modifiche delle norme attualmente in vigore a seguito dell'emergenza Covid, pertanto è necessario prenotare all'indirizzo email ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it Il pagamento dei biglietti sarà fatto la sera del concerto, presso la biglietteria o tramite bonifico bancario indirizzato a Musica Insieme IBAN IT09F0103072020000000290052 indicando come causale la data del concerto e il nominativo degli acquirenti. Prima del bonifico è necessario fare la prenotazione