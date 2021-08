''Paesaggi Musicali Toscani'', concerto al tramonto a Vitaleta

Mercoledì 18 agosto nel suggestivo scenario della campagna di San Quirico d’Orcia

Suggestivo concerto al tramonto alla cappella della Madonna di Vitaleta, in programma domani, mercoledì 18 agosto dello 19. E' questo il prossimo appuntamento di Paesaggi Musicali Toscani - in programma fino 27 agosto a San Quirico d’Orcia -, la rassegna organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Milano Classica e l'Associazione culturale "Musica Insieme".Protagonista del Concerto al tramonto è il Quartetto Indaco, con Eleonora Matsuno, Ida Di Vita, violini; Jamiang Santi, viola; Cosimo Carovani, violoncello. Eseguiranno: Franz Josef Haydn (1832-1897) Quartetto op.33 n.3 in do maggiore “Gli Uccelli”; Antonin Dvorak (1841-1904) Da "I Cipressi": III. When thy sweet glances on me fall, XI. Nature lies peaceful in slumber and dreaming, XII. You ask why my songs; Franz Schubert (1797-1828) Quartetto N.15 in sol maggiore D887.INGRESSOConcerti € 10.– ridotto € 6 eccetto > Ingresso al concerto di lunedì 16 e di venerdì 27 agosto € 15Cena a Vignoni € 20Abbonamento € 80 Per residenti sconto 40% dà diritto all'ingresso con posto riservato per tutti i concerti fino a 10 minuti dall'inizioI posti sono rigorosamente limitati, salvo modifiche delle norme attualmente in vigore a seguito dell'emergenza Covid, pertanto è necessario prenotare all'indirizzo emailufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.itIl pagamento dei biglietti sarà fatto la sera del concerto, presso la biglietteria o tramite bonifico bancario indirizzato a Musica Insieme IBAN IT09F0103072020000000290052 indicando come causale la data del concerto e il nominativo degli acquirenti. Prima del bonifico è necessario fare la prenotazione.INFORMAZIONIUfficio Turistico di San Quirico d'OrciaVia Dante Alighieri 3353027 San Quirico d'Orcia | SI | ItaliaT +39057789972810.30 – 13.00 e 15.30 – 18.00 | escluso il martedì