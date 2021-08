Serata di note e concerto all’alba con Paesaggi Musicali Toscani

Venerdì 20 agosto alle ore 21,15 nel giardino Nilde Iotti e sabato mattina alle ore 6 alla cappella della Madonna di Vitaleta

Serata in musica al Giardino Nilde Iotti di San Quirico d’Orcia e concerto all’alba alla Cappella della Madonna di Vitaleta. Sono i due appuntamenti con Paesaggi Musicali Toscani in programma venerdì 20 e sabato 21 agosto.Venerdì alle ore 21,15 nel Giardino Nilde Iotti Jonian Ilias Kadesha, violino e Vashti Hunter, violoncello eseguiranno musiche di Nikos Skallkottas (1904-1949) Duo per violino e violoncello (1947); Iannis Xenakis (1922-2001) “Dhipli Zyia” per violino e violoncello; Jörg Widmann (1973) Duos (selection) e Maurice Ravel (1875-1937) Sonata per violino e violoncello.All’alba di sabato alle ore 6 alla Madonna di Vitaleta il Coro Guido Saracini in collaborazione con l’Accademia Chigiana sarà in concerto con Surge Aurora e brani di Arvo Pärt (1935) Morning star (2007), Lorenzo Donati (1972) Surge aurora (2002), Andrea Gabrieli (1533 - 1586) da Il primo libro di madrigali a cinque voci (1566) Ecco l'aurora, Claudio Monteverdi (1567 - 1643) da Secondo Libro de Madrigali (1590) Ecco mormorar l'onde, Luca Marenzio (1553 - 1599) da Il secondo libro de madrigali a cinque voci (1581) Quando sorge l'aurora, Vittoria Aleotti (1575 - 1620) da Ghirlanda de madrigali (1593) Hor che la vaga aurora, James MacMillan (1959) da The Strathclyde Motets (2007) O radiant dawn, Bruno Bettinelli (1913 - 2004) Aurora (1997).Paesaggi Musicali Toscani, in programma fino 27 agosto a San Quirico d’Orcia (Siena), è la rassegna organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Milano Classica e l'Associazione culturale "Musica Insieme".INGRESSOConcerti € 10.– ridotto € 6 eccetto > Ingresso al concerto di venerdì 27 agosto € 15Cena a Vignoni € 20Abbonamento € 80 Per residenti sconto 40% dà diritto all'ingresso con posto riservato per tutti i concerti fino a 10 minuti dall'inizioI posti sono rigorosamente limitati, salvo modifiche delle norme attualmente in vigore a seguito dell'emergenza Covid, pertanto è necessario prenotare all'indirizzo emailufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.itIl pagamento dei biglietti sarà fatto la sera del concerto, presso la biglietteria o tramite bonifico bancario indirizzato a Musica Insieme IBAN IT09F0103072020000000290052 indicando come causale la data del concerto e il nominativo degli acquirenti. Prima del bonifico è necessario fare la prenotazione.INFORMAZIONIUfficio Turistico di San Quirico d'OrciaVia Dante Alighieri 3353027 San Quirico d'Orcia | SI | ItaliaT +39057789972810.30 – 13.00 e 15.30 – 18.00 | escluso il martedì